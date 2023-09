Comment obtenir Pohm dans Pokémon Go ?

La mascotte électrique de la neuvième génération, Pohm, vient de débarquer dans Pokémon Go. Voici comment l’ajouter à votre Pokédex.

L’événement Ultra Bonus : Paldea, qui apporte les Pokémon d’Ecarlate et Violet dans Pokémon Go vient d’être déployé. Dès à présent, les dresseurs peuvent attraper des Pokémon tels que Lestombaile, Lilliterelle et Frigodo.

De plus, les dresseurs peuvent également mettre la main sur Pohm, l’adorable clone de Pikachu de la neuvième génération. Voici tout ce que vous devez savoir pour ajouter Pohm à votre Pokédex.

Pohm a fait son entrée sur le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic le 10 septembre à l’occasion de l’événement Ultra Bonus : Paldea. Jusqu’au 15 septembre 2023 il est possible de le croiser dans la nature, de même que ses évolutions Pohmotte et Pohmarmotte.

Si vous avez du mal à en trouver un, n’hésitez pas à utiliser de l’Encens pour augmenter le nombre de Pokémon qui apparaissent autour de vous. Vous pouvez également consulter la fonction “À proximité” pour voir s’il y a des Pohm dans les environs.

Niantic

Malheureusement, c’est la seule façon pour tenter d’en capturer un, vous ne pouvez pas obtenir Pohm à partir d’Œufs ou de Combats de Raid pendant cet événement.

Pohm peut évoluer en Pohmotte en utilisant 25 bonbons Pohm. Pour obtenir l’évolution finale, Pohmarmotte, les dresseurs doivent parcourir 25 km avec Pohmotte comme Copain puis utiliser 100 bonbons.

Sa version chromatique est-elle disponible dans Pokémon Go ?

Malheureusement, non, il n’est pas encore possible d’attraper un Pohm chromatique dans Pokémon Go. Bien que Pohm fasse ses débuts dans le jeu mobile lors de cet événement, il n’y a eu aucune confirmation officielle quant à l’ajout d’une version chromatique à l’avenir.

