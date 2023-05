Comment obtenir plus de Poussières étoiles dans Pokémon Go ?

Les Poussières étoiles dans Pokémon Go permettent aux joueurs d’améliorer leurs Pokémon et de leur apprendre de nouvelles attaques. Pour vous assurer de ne jamais manquer de cette ressource précieuse, voici de multiples astuces pour obtenir autant de Poussières d’étoile que possible dans le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic.

Les Poussières étoiles ne cessent de prendre de la valeur dans Pokémon Go. À mesure que les dresseurs accumulent les heures de jeu, elles deviennent de plus en plus incontournables. Elles permettent d’améliorer les Pokémon (augmenter leur Puissance de Combat), d’échanger avec d’autres dresseurs, de débloquer des Attaques Chargées secondaires pour les Pokémon, et à purifier les Pokémon Obscurs.

Quel que soit le style de jeu des dresseurs, il arrive fatalement un moment où ils vont commencer à en manquer. Heureusement , il n’est pas bien difficile d’augmenter son stock quand on sait où se servir.

La meilleure façon d’augmenter votre stock de Poussières étoiles dans Pokémon Go est d’utiliser un Morceau d’étoile. Vous pouvez en acheter une unité pour 100 PokéPièces dans la boutique, sachant que le lot de 10 coûte 640 PokéPièces.

Un Morceau d’étoile permet aux dresseurs d’obtenir 50% de Poussières étoiles en plus pendant 30 minutes. Toutefois pour les rentabiliser mieux enchaîner les activités lucratives après les avoir activées comme attraper des Pokémon ou ouvrir des cadeaux.

Niantic Attraper des Pokémon est un excellent moyen d’obtenir de la Poussière étoile.

Attraper des Pokémon

Attraper des Pokémon est la méthode la plus courante et la fiable pour obtenir de la Poussière étoile dans Pokémon Go. La quantité de Poussières étoiles que vous obtenez d’une capture dépend de plusieurs facteurs comme le boost météo.

Ce tableau illustre la quantité de Poussière étoile que vous pouvez obtenir en attrapant des Pokémon :

Evolution Poussières étoiles Boost météo Total Premier stade 100 25 125 Deuxième stade 300 75 375 Troisième stade 500 125 625

Le jeu offre également de la Poussière étoile bonus pour des occasions spéciales :

Première capture du jour – 600 Poussières étoiles

Une série de sept jours de captures de Pokémon – 1800 Poussières étoiles

Œufs

Vous pouvez également obtenir de la Poussière étoile dans Pokémon Go en faisant éclore des œufs. La quantité de Poussières étoiles dépend naturellement du type d’œufs :

Œuf de 2 km – 400 à 800 Poussières étoiles

Œuf de 5 km – 600 à 1600 Poussières étoiles

Œuf de 7 km – 800 à 1600 Poussières étoiles

Œuf de 10 km – 1600 à 3200 Poussières étoiles

Œuf de 12 km – 3200 à 6400 Poussières étoiles

Cadeaux quotidiens de Pokémon Go

Assurez-vous d’ouvrir les Cadeaux de vos amis dans Pokémon Go. Chaque cadeau peut contenir 100 à 300 Poussières étoile, sachant que vous pouvez ouvrir 30 cadeaux par jour. Accumuler 30 cadeaux puis les ouvrir d’affilée après avoir utilisé un Morceau d’étoile est une excellente façon d’augmenter votre réserve de Poussières étoile.

Combattre les sbires de la Team Go Rocket

Vous pouvez obtenir de la Poussière étoile en battant les sbires de la Team Go Rocket qui détournent les PokéStops ou survolent le jeu dans des ballons. Battre un sbire rapporte 500 Poussières étoile tandis que battre des leaders comme Arlo rapporte 1000 Poussières étoile.

Pour avoir vaincu Giovanni, le leader de la Team Go Rocket, vous obtenez 5 000 Poussières étoile.

Tâches d’Études

Il existe une large gamme de tâches d’Études qui récompensent les joueurs avec de la Poussière étoile. Cela comprend les Études saisonnières, les Études de terrain, et les Études spéciales. Le nombre de Poussières étoile peuvent être différentes pour chaque Étude, alors restez à l’affût chaque fois que Niantic en introduit une nouvelle.

Des événements qui réduisent soit l’exigence de Poussière étoile pour des tâches spécifiques, soit augmentent la quantité que vous obtenez en battant des sbires et d’autres tâches mentionnées précédemment sont également régulièrement d’actualité.

Ligue de combat Go et Raids sur Pokémon Go

En remportant des combats de dresseurs vous pouvez gagner de la Poussière étoile, la récompense dépendant de la Ligue concernée :

Ligue Super – 300 à 600 Poussières étoile

Ligue Hyper – 400 à 800 Poussières étoile

Ligue Master – 500 à 1000 Poussières étoile

Vous pouvez visiter la section Combat dans Pokémon Go et faire défiler vers le bas pour trouver Blanche, Candela et Spark représentant respectivement l’Équipe Sagesse, Bravoure et Intuition.

Les combats offrent également de la Poussière étoile en récompense et vous obtenez de la Poussière d’étoile supplémentaire en montant de niveau dans la ligue.

Enfin, chaque Raid que vous terminez vous donne 1 000 Poussières étoiles. Les Raids sont un excellent moyen d’ajouter des Pokémon Légendaires et puissants à votre Pokédex. Cependant, les Raids de haut niveau peuvent être assez difficiles.