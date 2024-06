Comment obtenir Meltan shiny dans Pokémon Go : Boîte Mystère, date de retour…

Le Pokémon Mythique Meltan ne peut être invoqué qu’en utilisant un objet spécial, et sa variante Shiny est encore plus rare. Voici comment obtenir un Meltan Shiny dans Pokémon Go.

En 2018, Pokémon Go a introduit son premier Pokémon exclusif, Meltan. Cette petite goutte métallique avec un écrou en guise de tête a été lancée en même temps que Pokémon Let’s Go avec une méthode spéciale pour l’obtenir.

Pour invoquer Meltan dans Pokémon Go, les joueurs doivent obtenir une Boîte Mystère. Ces objets fonctionnent comme un Encens mais attirent uniquement Meltan et fonctionnent pendant 30 minutes.

Vous ne pouvez ouvrir une Boîte Mystère qu’une fois tous les 3 jours, mais une fois que vous l’avez, vous la gardez pour toujours. Le véritable défi est de trouver un Meltan Shiny.

Obtenir une Boîte Mystère dans Pokémon Go

Obtenir une Boîte Mystère dans Pokémon Go est assez facile, surtout depuis que Pokémon Go se connecte à Pokémon Home. Un joueur doit transférer un Pokémon de Go vers Let’s Go sur la Nintendo Switch ou vers Home sur leur appareil mobile/Switch.

La manière la plus simple d’obtenir une Boîte Mystère est de télécharger Pokémon Home, de connecter vos comptes et d’envoyer un Pokémon de Go. Cela récompensera instantanément le joueur avec une Boîte Mystère sans avoir besoin d’un autre appareil.

Habituellement, les Pokémon Shiny ont une chance de 1/512 d’apparaître. Cependant, Meltan est un cas spécial avec une chance de 1/125 d’apparaître Shiny, mais uniquement pendant des périodes spéciales annoncées par Niantic.

La forme Shiny de Meltan est une exclusivité temporaire, et il n’y a pas de périodes fixes pour sa sortie annuelle. Cela signifie que les joueurs doivent être attentifs aux annonces de Niantic concernant le retour sporadique de Meltan Shiny.

Sinon, obtenir un Meltan Shiny fonctionne comme la chasse à tout autre Pokémon. Activez la Boîte Mystère pendant une période où Meltan Shiny peut apparaître et vérifiez chaque apparition jusqu’à en trouver un Shiny.

Quand Meltan Shiny reviendra-t-il ?

Heureusement, les joueurs n’auront pas à attendre longtemps pour chasser Meltan Shiny dans Pokémon Go. La prochaine fois que Meltan pourra être Shiny sera pendant la fête du 8e anniversaire de Pokémon Go du 28 juin 2024 au 3 juillet 2024.

Le temps de recharge des Boîtes sera également réduit, donc les joueurs n’auront pas à attendre trois jours entre chaque utilisation.

Revenez après l’événement pour voir quand sera la prochaine fenêtre pour Meltan Shiny dans Pokémon Go. En attendant, consultez nos autres guides sur le jeu mobile :

