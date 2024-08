Comment obtenir Lugia dans Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

Le légendaire puissant de la couverture de Pokémon Argent, Lugia, peut être rencontré dans Pokémon Go, mais comment l’attraper, et peut-il être Shiny ?

Lugia est l’un des Pokémon Légendaires les plus redoutés de la franchise. Si vous voulez en attraper un dans Pokémon Go, préparez-vous à un combat difficile, car cette bête de type Psy/Vol ne se rend pas facilement.

Voici comment vous pouvez rencontrer Lugia dans Pokémon Go et s’il peut être Shiny.

Lugia peut être rencontré dans les Raids 5 étoiles de Pokémon Go, tout comme la variante Lugia Obscur, qui apparaît dans les Raids Obscurs.

Comme Ho-Oh, Lugia est souvent inclus dans les combats de Raid dans le cadre d’événements spéciaux. Cela signifie que vous devriez avoir des opportunités de rencontrer un Lugia à l’avenir, même si vous n’en avez pas actuellement.

Il est possible d’échanger un Lugia avec un autre joueur, mais sachez que cela peut coûter une quantité astronomique de Poussière Étoile.

Lugia ne peut pas être attrapé dans la nature, ni éclos à partir d’Œufs Pokémon.

Lugia peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Lugia Shiny est disponible dans Pokémon Go. Lugia Shiny se distingue de sa forme normale par son ventre, ses épines dorsales et ses sourcils rouge rosé. Vous avez une chance sur 20 de rencontrer un Lugia Shiny dans Pokémon Go.

Voilà tout ce que vous devez savoir pour trouver Lugia dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides sur le jeu mobile ci-dessous :

