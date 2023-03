Comment obtenir un Leurre Doré dans Pokémon Go

Le Leurre Doré est un nouvel objet de Pokémon Go, permettant de faciliter l’obtention de Mordudor et Gromago. Voici comment obtenir un Leurre Doré et comment l’utiliser.

Le très populaire Mordudor a fait une arrivée fracassante sur Pokémon Go, avec une méthode d’obtention et d’évolution inédite.

Que vous souhaitiez capturer Mordudor ou simplement attirer des Pokémon sauvages, vous avez tout intérêt à profiter des nouveaux Leurres Dorés. Voici comment les obtenir et comment les utiliser.

La condition pour profiter de Leurres Dorés dans Pokémon Go est de posséder une Nintendo Switch et une copie de Pokémon Écarlate ou Pokémon Violet.

Après avoir lié vos compte Pokémon Go et Pokémon Écarlate et Violet, vous pourrez alors envoyer des Cartes Postales depuis Pokémon Go vers les jeux de la Génération 9, et obtenir des Leurres Dorés en récompense.

Vous recevrez un Leurre Doré toutes les 5 Cartes Postales envoyées vers Pokémon Écarlate et Violet.

Comment lier un compte Pokémon Go à un compte Pokémon Écarlate et Violet

Voici la démarche à suivre sur Pokémon Go et Pokémon Écarlate et Violet afin de lier vos comptez :

Lancez Pokémon Écarlate et Violet Ouvrez le menu principal (Touche X) Sélectionnez “Poké Portail” Sélectionnez “Cadeaux Mystère” Sélectionnez “Association à Pokémon Go” Sélectionnez “Lier le jeu à un compte Pokémon Go” Validez votre choix Lancez Pokémon Go Vérifiez que votre Bluetooth est bien activé Ouvrez le menu (Poké Ball en bas de l’écran) Sélectionnez “Options” Sélectionnez “Appareils connectés et services” Sélectionnez “Nintendo Switch” Sélectionnez “Se connecter à la Nintendo Switch” Sélectionnez “Pokémon Écarlate” ou “Pokémon Violet”

Comment utiliser un Leurre Doré sur Pokémon Go

Les Leurres Dorés s’utilisent exactement de la même manière que les autres types de Leurres.

Rendez-vous à un PokéStop et sélectionnez l’option “Leurre”. Cliquez sur le Leurre Doré et ce dernier transformera votre PokéStop pendant une durée de 30 minutes.

Effets des Leurres Dorés sur Pokémon Go

Le Leurre Doré est un peu différent des autres Types de Leurres spéciaux puisqu’il ne permet pas d’attirer un type de Pokémon en particulier.

Néanmoins, le Leurre Doré est un outil indispensable pour collecter des Pièces de Mordudor qui sont indispensables pour obtenir Gromago.

Voici les effets du Leurre Doré :

Apparition de Pokémon sauvages augmentée

Probabilité d’apparition du Pokémon Mordudor

Faire tourner le PokéStop affecté par le Leurre confère des Pièces de Mordudor

Leurre Doré et bonus d’événements

Si beaucoup de dresseurs ont l’habitude d’attendre des événements spécifiques pour utiliser leur Leurres, il semblerait que ce soit parfaitement inutile avec les Leurres Dorés.

En effet, Niantic aurait confié à Pokémon Go Hub que la durée des Leurres Dorés ne sera pas augmentée lors de l’événement Fête des Couleurs.

Tout laisse à penser que la durée ne sera pas non plus étendue de 30 minutes à 3 heures à l’occasion des prochains événements, même si cette information n’a pas été confirmée.

Retrouvez nos autres guides Pokémon Go :

