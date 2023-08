Comment obtenir Kravarech dans Pokémon Go : Évolution, shiny…

Alors que l’événement Marais Toxique, mettant en avant Kravarech, vient de faire ses débuts sur Pokémon Go, les dresseurs sont impatients de découvrir ce qu’il vaut en PvP et en PvE. Voici tout ce que vous devez savoir sur ce Pokémon de type Poison et Dragon de la sixième génération.

Le tout nouvel événement de Pokémon Go, Marais Toxique, met en vedette des Pokémon rares de type Poison et Dragon. Jusqu’au mardi 22 août, les dresseurs ont l’opportunité d’obtenir l’insaisissable Kravarech, un Pokémon que de nombreux joueurs n’ont pas encore ajouté à leur Pokédex.

Kravarech est un Pokémon de type Poison et Dragon qui est devenu populaire grâce à sa combinaison de types unique, son design créatif et sa capacité à battre les Pokémon de type Fée, ce qui le rend incontournable pour les combats en PvP et PvE. Voici tout ce que vous devez savoir pour ajouter Kravarech à votre équipe dans Pokémon Go.

Vous pouvez obtenir un Kravarech en capturant un Venalgue et en le faisant évoluer en Kravarech avec 50 bonbons. Venalgue est disponible à l’état sauvage et également dans les œufs de 12 km que vous obtenez après avoir battu les Leaders de la Team Go Rocket.

A-t-il une version chromatique ?

La bonne nouvelle c’est que oui, la version chromatique de Kravarech est disponible dans Pokémon Go depuis le début de l’événement Marais Toxique. Pour rappel, l’événement se déroulera du 19 août 2023 à 10h au 22 août 2023 à 20h heure locale.

Les dresseurs qui ont la chance de leur côté pourront rencontrer un Venalgue chromatique et ensuite le faire évoluer en Kravarech chromatique. Bien sûr il faut garder en tête que les Pokémon Shiny sont rares. La probabilité de rencontrer un Venalgue chromatique dans Pokémon Go est de 1 sur 500 ou 0,2 %.

Kravarech est-il bon en PvP dans Pokémon Go?

Oui, Kravarech est efficace en PvP dans Pokémon Go, en particulier dans les ligues Super et Hyper. La combinaison de types Poison et Dragon de Kravarech élimine sa faiblesse face aux Pokémon de type Fée. De plus, il résiste aux attaques de type Combat.

Il peut facilement battre les Pokémon de type Plante et Électrik dans la Ligue Hyper, facilitant son intégration dans les équipes PvP.

Meilleur moveset en PvP

Le meilleur ensemble d’attaques pour Kravarech en PvP est Draco-Queue en attaque immédiate combinée à Colère et Hydro-Queue en attaque chargée.

Colère a l’un des plus hauts dégâts de toutes les attaques rapides PvP et bénéficie également du bonus STAB quand il est utilisé par Kravarech. Si les boucliers sont actifs, il peut battre de nombreux Pokémon rien qu’avec cette attaque.

Hydro-Queue est efficace pour forcer l’utilisation des boucliers adverses tandis que Colère devrait être réservé pour la fin du combat lorsque plus aucun bouclier n’est disponible. Nous recommandons de privilégier Kravarech pour la Ligue Hyper plutôt que pour la Ligue Super.

Kravarech est-il bon en PvE dans Pokémon Go?

Non, Kravarech n’est pas recommandé en PvE dans Pokémon Go. Avec une statistique d’attaque de 177, il est trop faible pour avoir un réel impact dans les Raids ou les combats d’Arène.

Meilleur moveset en PVE

Si vous souhaitez tout de même utiliser Kravarech en PvE, choisissez Hydro-Queue en attaque immédiate et Colère en attaque chargée.

Voici toutes les attaques que Kravarech peut apprendre en jeu :

Attaques immédiates :

Draco-Queue

Acide

Pistolet à O

Attaques chargées :