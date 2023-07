Comment obtenir Kangourex dans Pokémon Go

Parmi tous les Pokémon que les joueurs de Pokémon Go souhaitent ajouter à leur Pokédex, Kangourex est en tête de liste ! Mais avant de pouvoir essayer de le capturer, encore faut-il parvenir à le localiser. Voici de quoi vous mettre sur la voie.

Alors que l’étude magistrale Tout-en-un vient de faire son grand retour en jeu pour fêter les 7 ans de Pokémon Go, les dresseurs cherchent plus que jamais à capturer les 151 Pokémon de Kanto.

Cependant, obtenir des Pokémon exclusifs à certaines régions comme Kangourex s’avère être un véritable défi, si bien que la plupart des joueurs ne voient pas comment ajouter ces Pokémon à leur Pokédex de Kanto. Voici comment faire.

Niantic Obtenir un Kangourex dans Pokémon Go n’est pas une mince affaire.

Où trouver Kangourex dans Pokémon Go ?

Kangourex est un Pokémon exclusif à une région dans Pokémon Go, l’Océanie. On peut le trouver à l’état sauvage partout en Australie, en particulier dans des endroits comme Melbourne, Sydney, Brisbane et Adélaïde.

Cependant, Kangourex est déjà apparu mondialement dans Pokémon Go lors de différents événements ainsi que dans des œufs de 7 km dans le cadre de défis mondiaux.

Les joueurs en dehors de l’Australie peuvent obtenir un Kangourex dans le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic en échangeant avec des amis qui ont précédemment attrapé Kangourex. Kangourex sera également disponible pour les joueurs de Pokémon Go aux États-Unis dans le cadre du Pokémon Go Fest 2023 : New York.

Alors que Kangourex a fait des apparitions à travers le globe à de multiples reprises par le passé, il ne serait guère surprenant que plus vétérans de Pokémon Go aient plusieurs Kangourex. Il faudra néanmoins proposer des Pokémon rares et Shiny pour leur faire accepter un tel échange.