Comment obtenir Héricendre, Feurisson et Typhlosion dans Pokémon Go

Typhlosion est l’un des starters les plus convoités dans Pokémon Go. Avec une variété d’attaques dans son arsenal et des statistiques impressionnantes, il est une force puissante dans les Raids et la Ligue de Combat Go.

Si vous voulez ajouter ce Pokémon de type Feu à votre équipe, voici comment l’obtenir, ainsi que ses chances de l’obtenir en shiny et les attaques recommandées pour le PvP et le PvE.

The Pokémon Company

Attrapez Héricendre dans la nature.

dans la nature. Faites évoluer un Héricendre en Feurisson avec 25 bonbons

avec Faites évoluer Feurisson en Typhlosion avec 100 bonbons

Les trois espèces sont rares à trouver, mais vous avez plus de chances de les rencontrer par temps Ensoleillé ou Clair dans Pokémon Go.

Typhlosion peut-il être shiny ?

Oui, Typhlosion shiny est disponible et vous pouvez l’obtenir en faisant évoluer un Héricendre shiny.

Les chances de trouver un Héricendre shiny sont de 1 sur 512 rencontres. Rappelez-vous que les versions shiny de Feurisson et Typhlosion ne sont pas disponibles comme apparitions sauvages, donc l’évolution est le seul moyen de les obtenir.

Meilleur moveset de Typhlosion pour le PvP

Le meilleur ensemble de mouvements pour le PvP pour Typhlosion est Griffe Ombre avec Rafale Feu et Poing-Éclair.

Griffe Ombre est l’une des meilleures attaques immédiates dans la méta PvP, grâce à son excellente couverture neutre et ses gains rapides d’énergie.

Si vous utilisez Typhlosion dans la première moitié de la bataille, utiliser Poing-Éclair est un excellent moyen de forcer l’utilisation des boucliers et aussi de contrer les diverses menaces de type Eau auxquelles il est faible.

Poing-Éclair a été ajouté au pool d’attaques de Typhlosion pendant la mise à jour de la Saison des Cieux Partagés, ce qui en fait un choix de premier plan dans plusieurs tournois PvP qui sélectionnent les qualifiés pour les Championnats du Monde Pokémon 2024 qui se tiendront en août. L’utiliser bien peut vous rapporter plusieurs victoires et vous pouvez profiter du fait que la plupart des dresseurs ne sont pas habitués à affronter ce monstre amélioré.

Rafale Feu est son attaque de prédilection pour infliger de gros dégâts à ses adversaires et bénéficie du STAB (bonus d’attaque du même type), ce qui en fait un choix idéal pour finir un combat, lorsque les boucliers sont épuisés. Cette attaque est si puissante que ses dégâts contre des adversaires qui y résistent sont également très élevés.

Niantic

Meilleur moveset de Typhlosion pour les Raids

Le meilleur moveset pour le PvE pour Typhlosion est Calcination associé à Rafale Feu.

Calcination est l’une des attaques immédiates les plus puissants du jeu, se synchronisant bien avec le dévastateur Rafale Feu pour démolir les Boss de Raid de type Insecte, Plante, Glace et Acier.

Notez que Typhlosion a exactement les mêmes statistiques que le légendaire Dracaufeu, donc ce dernier est un peu meilleur contre les cibles de type Insecte et Plante, puisqu’il a également le type Vol, ce qui le rend résistant à ces deux types de Pokémon.

Moveset complet de Typhlosion dans Pokémon Go

Voici toutes les attaques que Typhlosion peut apprendre :

Attaques immédiates

Calcination (Feu)

Flammèche (Feu)

Griffe Ombre (Spectre)

Attaques chargées

Rafale Feu* (Feu)

Surchauffe (Feu)

Déflagration (Feu)

Lance-Soleil (Plante)

Poing-Éclair (Électrique)

Rafale Feu peut être appris à Typhlosion uniquement avec une CT Chargée d’élite. Il vaut la peine d’ajouter cette attaque car elle aide à transformer ce Pokémon en une menace redoutable en combat.

Pour plus de guides sur Pokémon Go, consultez notre liste complète ci-dessous :

