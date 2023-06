Comment obtenir Heatran dans Pokémon Go : raids, contres, shiny…

L’un des meilleurs Pokémon de type Feu est de retour dans les Raids 5 étoiles de Pokémon Go, voici donc tout ce qu’il faut savoir sur Heatran.

L’événement Flammes Ténébreuses vient de faire ses débuts sur Pokémon Go, poussant sur le devant de la scène les Pokémon de type Feu et Ténèbres. Alors que Boumata a fait ses débuts dans les Raids, le Pokémon légendaire Heatran sera quant à lui la tête d’affiche des Raids 5 étoiles, permettant aux joueurs de capturer l’un des Pokémon de type Feu les plus puissants du jeu mobile en réalité augmentée.

Voici tout ce qu’il faut savoir à son sujet.

La seule façon d’obtenir Heatran est de le vaincre dans un Raid 5 étoiles et de le capturer ensuite. C’est une excellente occasion pour les joueurs qui n’étaient pas présents lorsque Heatran a fait ses débuts dans Pokémon Go.

Niantic Les Raids 5 étoiles de Heatran se déroulent du 29 juin au 6 juillet sur Pokémon Go.

Il n’est pas rare que certains Pokémon légendaires reviennent dans le jeu mobile après un certain temps d’absence, avec des défis plus accessibles ou des événements spéciaux. Si ce nouvel événement n’est pas votre tasse de thé, rassurez-vous, la rotation des Raids 5 étoiles semble ramener les Pokémon légendaires sous le feu des projecteurs au moins une fois par an pour que les joueurs puissent compléter leur Pokédex.

Heatran peut-il être Shiny dans Pokémon Go?

La bonne nouvelle c’est que la version chromatique de Heatran est bel et bien disponible dans Pokémon Go. Malheureusement, le taux d’apparition de la version Shiny de ce Pokémon, comme pour la plupart des Pokémon légendaires, est très faible.

Toutes les faiblesses de Heatran et les meilleurs contres

Heatran est un Pokémon de type Feu et Acier, ce qui signifie qu’il est faible contre les attaques de type Combat, Sol et Eau. D’autre part, sa combinaison de types en fait un adversaire coriace, résistant aux attaques de type Poison, Normal, Vol, Insecte, Acier, Plante, Psy, Glace, Fée et Dragon.

Il est toujours recommandé de se lancer dans un Raid 5 étoiles avec au moins quatre dresseurs de haut niveau, mais il peut également être accessible avec un groupe de 7 à 10 joueurs de niveau inférieur avec les bons contres. Bien qu’il n’est pas rare que certains dresseurs essaient de relever seul ce défi, mieux vaut y aller avec des renforts.

Il est également important de noter que le moveset de Heatran peut inclure des attaques de type Feu, Acier, Insecte et Roche, évitez donc d’emmener des Pokémon qui sont faibles contre ces types.

Avec tout cela en tête, certains des meilleurs Pokémon pour le Raid 5 étoiles de Heatran incluent Groudon, Kyogre, Laggron, Brazégali, Carchacrok, Démétéros, Tortank, Rhinastoc, Minotaupe et Mammochon.