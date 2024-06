Comment obtenir Hachécateur dans Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

L’évolution Hisuienne d’Insécateur, Hachécateur, revient dans les Raids de Pokémon Go. Voici comment l’attraper et s’il est possible de le trouver en version Shiny.

Légendes Pokémon : Arceus a introduit une nouvelle évolution pour Insécateur, Hachécateur, de type Insecte/Roche. Suite à son introduction, cette créature Hisuienne a été ajoutée à Pokémon Go en mai 2023 lors d’un événement spécial Journée de Raid Hachécateur.

Cependant, le processus pour obtenir Hachécateur dans Pokémon Go est différent des jeux principaux. Voici ce qu’il faut savoir pour attraper cette version Hisuienne, s’il est possible de l’évoluer depuis Insécateur, et s’il peut être Shiny.

Actuellement, Hachécateur ne peut pas être rencontré à l’état sauvage, uniquement en tant que Boss de Raid de niveau 3. Pour en attraper un, vous devez d’abord le vaincre dans un combat de Raid 3 étoiles, puis utiliser les Honor Balls fournies.

Les Boss de Raid changent régulièrement, alors profitez de l’apparition d’Hachécateur dans les dernières rotations de Raid, car il est difficile de savoir quand il reviendra.

Hachécateur peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Hachécateur peut être Shiny dans Pokémon Go, cette variation ayant été ajoutée au jeu de Niantic en même temps que sa version normale.

Les chances d’en trouver un sont assez faibles car vous ne pouvez pas le trouver à l’état sauvage actuellement, mais les joueurs affrontant Hachécateur dans les Raids 3 étoiles auront la chance de trouver un Hachécateur Shiny s’ils sont assez chanceux.

Bien que dans les jeux principaux Insécateur évolue en Hachécateur après avoir été exposé à la Black Augurite, Insécateur ne peut pas évoluer en Hachécateur dans Pokémon Go.

Cela pourrait changer à l’avenir, mais pour l’instant, Insécateur ne peut évoluer qu’en Cizayox, et Hachécateur ne peut être obtenu que par des batailles de Raid.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Hachécateur dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type double Insecte/Roche, Hachécateur possède les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 253 174 172 3557

Attaques immédiates de Hachécateur

Vive-Attaque (Normal)

Lame d’Air (Vol)

Attaques chargées de Hachécateur

Lame de Roc (Roche/STAB)

Éboulement (Roche/STAB)

Plaie Croix (Insecte/STAB)

Feuillage (Plante)

Résistances de Hachécateur

Normal

Poison

Faiblesses de Hachécateur

Roche

Acier

Eau

Voilà tout ce que vous devez savoir pour obtenir Hachécateur dans Pokémon Go. N’oubliez pas de consulter nos autres guides sur le jeu mobile :

