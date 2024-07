Comment obtenir Galekid, Galegon et Galeking dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Les fans de Pokémon Go souhaitant capturer Galekid dans le jeu mobile de Niantic peuvent trouver ici tout ce qu’ils doivent savoir sur ce Pokémon de type Acier/Roche.

Galekid a été introduit dans Pokémon Rubis & Saphir et possède deux évolutions ultérieures. Son évolution finale, Galeking, est l’un des nombreux Pokémon de la Génération 3 pouvant Méga-Évoluer dans Pokémon Go.

Ceux qui cherchent à capturer un Galekid et à savoir s’il peut être trouvé sous sa forme Shiny devraient continuer à lire ci-dessous.

The Pokémon Company

Depuis sa première apparition dans le jeu, Galekid a été disponible par plusieurs méthodes différentes. Cependant, le moyen le plus simple de le trouver actuellement est lors d’une rencontre dans la nature.

Galekid sera également un Pokémon en vedette lors de certains événements.

Galekid peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Galekid peut être rencontré sous sa forme Chromatique dans Pokémon Go. Galekid Shiny a été ajouté au jeu mobile le 23 janvier 2018 avec l’introduction d’autres Pokémon de Hoenn.

Galekid Shiny a les yeux rouges au lieu de ses yeux bleus habituels. De plus, son corps métallique est légèrement plus brillant et son ventre a une teinte verte.

Galekid peut-il évoluer dans Pokémon Go ?

Le processus d’évolution de Galekid est assez simple, car il s’agit d’une évolution en deux étapes sans exigences particulières.

Pour faire évoluer Galekid en Galegon, les joueurs doivent lui donner 20 Bonbons Galekid. Pour faire évoluer Galegon en Galeking, vous devez lui donner 100 Bonbons Galekid supplémentaires.

The Pokémon Company

Si vous manquez de Bonbons, vous pouvez utiliser des Baies Nanana pour doubler les Bonbons que vous obtenez par capture. De plus, vous pouvez envoyer vos Galekid supplémentaires au Professeur Willow ou le définir comme votre Copain.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Galekid dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Acier/Roche, Galekid a les statistiques suivantes :

ATTQUE DÉFENSE PV PC 121 141 137 1478

Attaques immédiates de Galekid

Charge (Normal)

Griffe Acier (Acier/STAB)

Attaques chargées de Galekid

Tombe Roche (Roche/STAB)

Tête de Fer (Acier/STAB)

Plaquage (Normal)

Résistances de Galekid

Poison

Vol

Normal

Insecte

Dragon

Fée

Glace

Psy

Roche

Faiblesses de Galekid

Combat

Sol

Eau

Voilà tout ce que vous devez savoir pour obtenir Galekid dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides pour en savoir plus sur le jeu mobile de Niantic :

