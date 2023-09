Comment obtenir Frigodo sur Pokémon Go : Capture, évolution, Shiny…

Frigodo et ses évolutions Cryodo et Glaivodo font leurs débuts dans Pokémon Go, voici donc tout ce que vous devez savoir pour les ajouter à votre collection.

La populaire créature de type Dragon/Glace Frigodo a fait sa première apparition dans la région de Paldea de Pokémon Écarlate & Violet sur Switch, et débarque maintenant dans Pokémon Go dans le cadre de l’événement Ultra Bonus : Paldea.

Connu sous le nom de Pokémon Nageoire de Glace dans le Pokédex, Frigodo est un ajout passionnant au jeu mobile. Cela est principalement dû au fait que sa dernière évolution, Glaivodo, est une pseudo-légendaire avec une statistique d’Attaque énorme.

Ci-dessous, vous trouverez toutes les informations dont vous avez besoin sur Frigo

do dans Pokémon Go, y compris comment le faire évoluer et s’il peut être Shiny ou non.

The Pokémon Company

Actuellement, il semble que la seule façon d’attraper Frigodo dans Pokémon Go soit de rencontrer un Pokémon sauvage. Il apparaîtra pendant l’événement Ultra Bonus : Paldea, qui se déroule du 10 au 15 septembre 2023.

Frigodo est répertorié comme une rencontre sauvage peu commune sur le site officiel du jeu, il sera donc probablement assez difficile d’en trouver un même pendant cet événement spécial.

N’oubliez pas d’utiliser de l’Encens pour augmenter le nombre d’apparitions sauvages dans votre rayon et vérifiez régulièrement la fonctionnalité “À proximité” pour voir s’il y a des silhouettes en forme de Frigodo près des PokéStops dans votre région.

Une fois l’événement Ultra Bonus : Paldea terminé, Frigodo sera disponible dans les œufs de 10km, bien qu’il partage ceci avec beaucoup d’autres Pokémon, il n’est donc pas garanti que vous en trouviez un de cette manière.

Évolutions de Frigodo : comment obtenir Cryodo et Glaivodo

Vous pouvez faire évoluer Frigodo en Cryodo lorsque vous avez collecté 25 bonbons. Vous pouvez ensuite le faire évoluer en Glaivodo lorsque vous avez collecté 100 bonbons supplémentaires.

Si vous avez du mal à accumuler assez de bonbons, n’oubliez pas d’utiliser des Baies Nanana lors de la capture de Frigodo pour obtenir un petit bonus. Vous pouvez également obtenir des bonbons si vous définissez Frigodo comme votre Copain et partez explorer ensemble.

Peut-on capturer un Frigodo Shiny dans Pokémon Go ?

Malheureusement, le Frigodo Shiny est actuellement indisponible dans Pokémon Go. Cela ne devrait pas être une trop grande surprise, car il est très rare qu’une nouvelle créature fasse ses débuts dans Pokémon Go en même temps que sa variante Shiny.

Notre meilleure supposition est que le Frigodo Shiny sera probablement ajouté à Pokémon Go lors d’un futur évènement axé autour des Pokémon de type Dragon, des Pokémon de type Glace, ou de la région de Paldea, alors restez à l’affût !

