Comment obtenir des Points de Ligue dans Pokémon Écarlate et Violet 

Rédactrice chez Dexerto depuis plus de deux ans, Isabelle n'a pas de jeu préféré dans sa vie, elle a bien essayé de se décider une fois ou deux mais le résultat n'a pas été à la hauteur de ses espérances. En revanche, elle cultive un goût particulier pour les tout petits plaisirs, plonger vaillamment dans un combat face aux poules de Skyrim, briser tous les obstacles dans les RPG pour créer son propre chemin et poser des wards sur League of Legends. Contact : [email protected]

The Pokemon Company

Les Points de Ligue sont considérés comme la seconde monnaie de Pokémon Écarlate et Violet. Les dresseurs en ont besoin pour fabriquer des CT puissants, ce qui rend cette monnaie incontournable. Voici tout ce dont vous avez besoin pour en obtenir davantage.

Pokémon Écarlate et Violet a introduit une pléthore de nouveaux éléments dans la franchise avec comme fer-de-lance un mode ouvert ainsi que 3 scénarios différents à parcourir au cours du jeu.

Dans l’un de ces 3 scénarios, les dresseurs peuvent gagner des Points de Ligue en progressant dans l’histoire et en éliminant les différents Boss de l’équipe Star.

L’article continue après la publicité

Les Points de Ligue sont une monnaie importante, car en plus de permettre d’acheter divers objets, ils sont également utilisés pour créer des CT afin d’enseigner des capacités aux Pokémon. Voici donc tout ce que vous devez savoir pour gagner plus de Points de Ligue dans Pokémon Écarlate et Violet.

Comme nous l’avons mentionné plus haut, l’un des moyens les plus faciles pour gagner des Points de Ligue est de suivre l’objectif Stardust et de s’attaquer à l’équipe Star. Cependant, il est important de se rappeler que certains membres de l’Équipe Star représentent un véritable défi.

L’article continue après la publicité

The Pokemon Company Les dresseurs peuvent à nouveau s’attaquer aux Boss de la Team Star pour obtenir des Points de Ligue supplémentaires.

Après avoir terminé ce scénario, les joueurs peuvent affronter à nouveau les Boss de l’équipe Star pour gagner plus de Points de Ligue.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Chaque membre de l’Équipe Star utilisera une nouvelle équipe de Pokémon de niveau 65, il faudra donc veiller à amener une équipe solide pour les affronter.

Où utiliser les Points de Ligue dans Pokémon Écarlate et Violet ?

Dans Écarlate et Violet, les dresseurs peuvent utiliser librement les Points de Ligue. Cependant, la meilleure façon d’utiliser les Points de Ligue est de fabriquer des Machines à CT dans n’importe quel Centre Pokémon.