Comment obtenir des Météorites dans Pokémon Go ?

L’arrivée de la Méga-Rayquaza dans Pokémon Go a été la source d’une autre nouveauté : l’arrivée des Météorites, que les dresseurs doivent utiliser pour faire Méga-Évoluer Rayquaza. Voici comment les obtenir.

Au cours du Pokémon Go Fest 2023, le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic a connu de multiples bouleversements. Outre les débuts de Strassie et Diancie, c’est l’arrivée de la Méga-Évolution de Rayquaza qui est le point culminant de l’événement. Ce n’est désormais plus qu’une question de jours avant que les dresseurs puissent obtenir la forme Méga-Évoluée du Pokémon Cieux.

Cependant, Rayquaza nécessite une méthode différente pour sa Méga-Évolution. En effet, les joueurs devront utiliser des Météorites, mais comment mettre la main sur ce nouvel objet ?

Actuellement, la seule façon d’obtenir des Météorites dans Pokémon Go est de terminer certaines tâches d’Études de terrain au cours du Festival Pokémon GO 2023. Les joueurs à New York peuvent tenter leur chance du 18 au 20 août 2023. Les détenteurs de billets recevront une Étude Spéciale avec une Météorite en récompense ultime.

Si vous n’êtes pas proche de cette ville, vous pourrez tout de même participer au Festival Pokémon GO 2023 : Mondial. Tous les joueurs pourront compléter une autre Étude Spéciale pour obtenir une Météorite. De plus, les détenteurs de billets auront la chance d’obtenir une Météorite supplémentaire grâce à une tâche supplémentaire.

Une fois que vous aurez obtenu une Météorite, vous pouvez l’utiliser pour Méga-Évoluer Rayquaza. Malheureusement, ce n’est pas la seule condition, car vous devrez également rassembler 400 Énergies Méga de Rayquaza. Pour ce faire, vous devez vaincre Rayquaza lors des Raids Méga pendant le Pokémon Go Fest.

Une fois que vous avez satisfait à toutes les conditions, voici ce qu’il vous restera à faire :