Comment obtenir Darumarond et Darumacho dans Pokémon Go : Capture, shiny, forme de Galar…

The Pokémon Company

Darumarond et sa forme de Galar font partie de l’univers de Pokémon Go, mais comment obtenir ces créatures et, surtout, peuvent-elles être Shiny ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Le Pokémon de type Feu a été introduit dans le jeu lors de l’événement du Nouvel An Lunaire 2020, tandis que sa version de type Glace de Galar est arrivée lors de l’événement Champion du Défi Retour 2020, six mois plus tard.

L’article continue après la publicité

Si vous souhaitez ajouter ce Pokémon à votre Pokédex, voici tout ce que vous devez savoir pour les attraper et les faire évoluer, ainsi que pour savoir s’ils peuvent être Shiny dans le jeu.

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Il existe de nombreuses façons pour les joueurs d’attraper Darumarond dans le jeu :

Dans la nature

Lors d’événements spéciaux

En faisant éclore des Œufs de 7 km

Dans les combats de Raid de niveau 1

En récompense de tâches d’Étude de terrain

Darumarond est un Pokémon de type Feu, tandis que sa forme de Galar est de type Glace.

Contrairement à sa forme standard, Darumarond de Galar est plus difficile à trouver dans le jeu car il n’apparaît pas dans la nature :

L’article continue après la publicité

Lors d’événements spéciaux

En faisant éclore des Œufs de 7 km

Dans les combats de Raid de niveau 1

En récompense de tâches d’Étude de terrain

Darumarond et Darumarond de Galar peuvent évoluer en leur forme respective de Darumacho avec l’aide de 50 Bonbons.

The Pokémon Company

Les joueurs auront besoin de 50 Bonbons pour faire évoluer Darumarond. Il n’y a pas d’objets spéciaux ou de tâches d’Ami nécessaires pour cette évolution, ce qui rend le processus relativement facile une fois que vous avez la bonne quantité de bonbons.

L’article continue après la publicité

Darumarond et Darumarond de Galar peuvent-ils être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Darumarond et Darumarond de Galar (ainsi que leurs évolutions) peuvent être Shiny dans Pokémon Go. Ces versions spéciales ont été ajoutées respectivement en juillet 2021 et décembre 2021.

L’article continue après la publicité

Bien que les apparitions de Pokémon Shiny soient généralement rares, il sera encore plus difficile de trouver la version Shiny de Darumarond de Galar en raison de sa rareté dans le jeu.

Pour obtenir un Darumacho Shiny, vous devez simplement faire évoluer votre Darumarond Shiny ou Darumarond de Galar Shiny.

Afin d’en apprendre plus sur Pokémon Go, consultez nos guides utiles sur le jeu mobile de Niantic :

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain