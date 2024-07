The Pokémon Company

Pokémon Go continue d’enrichir son contenu avec des Pokémon de la région de Paldea en ajoutant le Pokémon de type Normal Compagnol lors de son prochain événement ainsi que son évolution, Famignol.

Ces Pokémon souris – qui commencent comme un adorable couple et évoluent en une famille adorable – sont rapidement devenus les chouchous des fans grâce à leur lore attachant et leur viabilité inattendue en combat compétitif.

Pour ceux qui souhaitent ajouter Compagnol et Famignol à leur équipe Pokémon Go, voici ce que vous devez savoir sur la capture de Compagnol, s’il peut être Shiny et ses statistiques.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

The Pokémon Company

Les joueurs pourront trouver Famignol lors de rencontres en Party Play. Cela signifie que vous devrez utiliser la mécanique Party Play pour trouver le Pokémon Couple.

En dehors de cela, Compagnol sera disponible en tant que récompense pour avoir complété des tâches d’Étude de Terrain et d’Étude ponctuelle pendant l’événement, bien qu’il ne soit pas clair si ces tâches impliqueront également Party Play. Sinon, ces tâches seront le seul moyen d’obtenir Compagnol en dehors des Partys.

L’article continue après la publicité

Compagnol n’a qu’une seule évolution dans l’univers Pokémon. Afin d’obtenir Famignol, vous devrez donner 50 bonbons à un Compagnol.

L’article continue après la publicité

Vous obtiendrez ainsi l’évolution ultime de cette famille de souris.

Compagnol peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Non, Compagnol Shiny n’est pas disponible dans Pokémon Go, donc vous ne pouvez pas obtenir Famignol Shiny. Ces Shiny seront probablement introduits lors d’un événement ultérieur.

Statistiques de Compagnol & Famignol

Compagnol et son évolution sont tous deux de type Normal pur, ce qui signifie qu’ils partagent les mêmes forces et faiblesses. Les deux ont également les mêmes options de mouvements.

En rapport: Comment obtenir Courrousinge sans bouger de chez vous dans Pokémon Go

L’article continue après la publicité

Statistiques de Compagnol :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC MAX 98 90 137 1008

Statistiques de Famignol :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC MAX 159 157 179 2244

Attaques Immédiates :

Balle Graine

Tir de Boue

Bélier

Attaques Chargées :

Mâchouille

Câlinerie

Météores

Résistances :

Spectre

Faiblesses :

Combat

C’est tout ce que vous devez savoir pour ajouter Compagnol et Famignol à votre équipe ! Pour plus d’informations sur Pokémon Go, consultez nos autres guides :

L’article continue après la publicité

Calendrier des Raids | Calendrier des Heures Vedettes | Tableau des types | Codes promo | Guide Giovanni | Guide Arlo | Guide Cliff | Guide Sierra | Guide sbires Rocket | Attraper Métamorph | Meilleurs Pokémon | Journée Communauté | Études de Terrain