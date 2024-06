Comment obtenir Celebi dans Pokémon Go : Capture, shiny…

The Pokémon Company

Ajouter Celebi à votre Pokédex dans Pokémon Go peut être assez délicat en raison de sa méthode de capture particulière. Voici tout ce que vous devez savoir sur le processus, ainsi que sur la possibilité de l’obtenir en version Shiny.

Celebi est un Pokémon Mythique de type Psy/Plante qui a été introduit dans la franchise lors de la Génération 2 et qui a fait son apparition dans Pokémon Go au début du Pokémon Go Fest 2018.

Même s’il fait partie du jeu depuis longtemps, de nombreux joueurs n’ont toujours pas enregistré ce Pokémon insaisissable dans leur Pokédex car il n’existe qu’une seule manière de l’obtenir, et ce n’est pas par le processus habituel.

Cependant, les choses pourraient changer grâce à certains événements de Pokémon Go, qui récompensera les joueurs avec une rencontre très spéciale avec Celebi.

En tant que créature Mythique importante dans le lore de Pokémon, le processus de capture de Celebi est assez unique, car il ne se trouve pas dans la nature, n’apparaît pas en tant que Boss de Raid et ne peut pas éclore d’un Œuf.

La seule façon d’acquérir Celebi dans Pokémon Go est de compléter des tâches d’Étude Spéciale ou Chronométrée lors d’un événement spécial.

Celebi peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Celebi peut être Shiny dans Pokémon Go, car il a été ajouté au jeu au début de l’événement Secrets de la Jungle en 2020.

Cependant, comme il ne peut être obtenu que par des tâches d’Étude Spéciale ou Chronométrée, il n’est pas possible pour les joueurs de chasser un Celebi Shiny dans la nature.

Pokémon Go : statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Celebi

En tant que Pokémon de type double Psy/Plante, Celebi a les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE PV PC 210 210 225 3691

Attaques Immédiates de Celebi

Choc Mental (Psy/STAB)

Rayonnement (Électrique)

Feuille Magique (Plante/STAB/CT Élue)

Attaques Chargées de Celebi

Hyper Beam (Normal)

Éclat Magique (Fée)

Psyko (Psy/STAB)

Bombe Graine (Plante/STAB)

Tempêteverte (Plante/STAB)

Résistances de Celebi

Combat

Sol

Eau

Plante

Électrique

Psy

Faiblesses de Celebi

Insecte

Vol

Poison

Spectre

Feu

Glace

Ténèbres

Voilà tout ce que vous devez savoir sur comment obtenir Celebi dans Pokémon Go. N’oubliez pas de consulter nos autres guides sur le jeu mobile :

