Comment obtenir Caratroc dans Pokémon Go : Shiny, capture…

Caratroc, le Pokémon de type Insecte/Roche de la région de Johto, est l’un des Pokémon les plus étranges des jeux principaux. Voyons comment il fonctionne dans Pokémon Go et s’il est possible de capturer sa forme Shiny.

Caratroc a été introduit dans Pokémon Or et Argent, où le joueur pouvait en obtenir un gratuitement à Oliville. C’est un Pokémon de type Insecte/Roche avec une mécanique inhabituelle que les fans ont essayé d’utiliser dans les combats compétitifs.

Comme Caratroc est dans Pokémon Go, il fonctionne avec un style de jeu différent de celui des jeux principaux. Alors, comment obtenir cette forteresse fragile de Pokémon dans le jeu mobile ?

The Pokémon Company

De nombreux joueurs recherchent encore un Caratroc dans Pokémon Go. Voici les différentes façons actuelles de trouver ce Pokémon dans le jeu :

Rencontre sauvage

Pokémon Obscur des Sbires de la Team GO Rocket (“Allez, mon super Pokémon Insecte !”)

Auparavant, Caratroc pouvait éclore à partir d’Œufs de 2 km, 5 km et 7 km, et apparaître comme boss de Raid de niveau 1.

Caratroc peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Caratroc peut être Shiny dans Pokémon Go, car cette variante a été ajoutée au jeu au début de l’événement Safari Zone à Sentosa en 2019.

Bien qu’il ait un taux de rencontre Shiny standard, les joueurs auront plus de chances de rencontrer un Caratroc Shiny lors de certains événements spéciaux.

Caratroc Shiny a une carapace bleue brillante, ce qui le distingue visuellement de sa forme standard rouge, donc vous ne devriez pas avoir de mal à les différencier.

Caratroc a-t-il une évolution dans Pokémon Go ?

Caratroc est le seul membre de sa famille Pokémon, ce qui signifie qu’il n’a pas d’évolution dans Pokémon Go ou dans tout autre jeu de la franchise.

Bien que cela enlève une partie de l’excitation de la chasse à Caratroc, cela signifie également que vous n’avez pas besoin de stocker ses Bonbons pour déclencher une évolution. Donc, une fois que vous en avez enregistré un dans votre Pokédex, vous pouvez passer à autre chose ou vous concentrer sur la chasse à sa version Shiny.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses de Caratroc dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Insecte/Roche, Caratroc a les statistiques suivantes :

ATTAQUE DÉFENSE ENDURANCE PC 17 396 85 458

Attaques immédiates de Caratroc

Jet-Pierres (Roche/STAB)

Survinsecte (Insecte/STAB)

Attaques chargées de Caratroc

Lame de Roc (Roche/STAB)

Boule Roc (Roche/STAB)

Gyroballe (Acier)

Frustration (Normal/Pokémon Obscur)

Retour (Normal/Pokémon Purifié)

Résistances de Caratroc

Normal

Poison

Faiblesses de Caratroc

Roche

Acier

Eau

C’est tout ce qu’il faut savoir pour obtenir Caratroc dans Pokémon Go. Consultez nos autres guides sur le jeu mobile ci-dessous :

