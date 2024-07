Comment obtenir Cabriolaine et Chevroum dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Le Pokémon de type Plante, Cabriolaine, revient dans Pokémon Go lors des événements Safari Urbain. Voici comment vous pouvez trouver Cabriolaine.

Cabriolaine était précédemment disponible lors des événements Safari Urbain de Pokémon Go à Séoul, Barcelone et Mexico en octobre et novembre 2023.

Ce Pokémon de la sixième génération est une créature ressemblant à une chèvre, qui évolue en Chevroum. Mais comment les joueurs de Pokémon Go pourront-ils trouver Cabriolaine dans la nature ?

The Pokémon Company

Cabriolaine sera disponible pour les participants aux événements Safari Urbain en septembre 2024.

Niantic prévoit d’organiser le Safari Urbain à Jakarta, en Indonésie, et à Incheon, en Corée du Sud. Les dresseurs qui participent à l’événement dans l’une de ces villes auront la chance de rencontrer un Cabriolaine sauvage.

Voici les dates et lieux des événements :

Jakarta (Indonésie) : du 21 au 22 septembre

du 21 au 22 septembre Incheon (Corée du Sud) : du 27 au 29 septembre

Cabriolaine peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, une version Shiny de Cabriolaine a été rendue disponible dans le jeu mobile lors des événements Safari Urbain en octobre 2023.

Ceux qui vont participer aux événements Safari Urbain auront l’opportunité de trouver une version Shiny du Pokémon Monture.

Cabriolaine évolue en Chevroum après avoir nourri le Pokémon avec 50 Bonbons. Vous ne pouvez obtenir un Chevroum Shiny qu’en faisant évoluer un Cabriolaine Shiny.

