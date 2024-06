Comment obtenir Anchwatt, Lampéroie et Ohmassacre dans Pokémon Go

Ohmassacre est une espèce rare dans Pokémon Go qui a gagné en popularité grâce à sa présence marquante dans les jeux de la Génération 5. Si vous êtes impatient de l’utiliser dans la Ligue de Combat Go et les Raids, voici tous les détails nécessaires, y compris son évolution à partir d’Anchwatt, les attaques recommandées pour le PvP et le PvE, et la disponibilité de sa version shiny.

The Pokémon Company

Vous pouvez faire évoluer Anchwatt en Lampéroie avec 25 bonbons, puis en Ohmassacre avec 100 bonbons ainsi qu’une Pierre Unys.

Ohmassacre est l’un des rares ajouts de la Génération 5 nécessitant une Pierre d’Unys pour évoluer dans Pokémon Go.

Statistiques d’Ohmassacre dans Pokémon Go

Attaque : 217

217 Défense : 152

152 PV : 198

Meilleurs movesets pour le PvP

Le meilleur moveset pour Ohmassacre en PvP actuellement est :

Attaque Immédiate : Étincelle

Étincelle Attaques Chargées : Draco-Griffe et Tonnerre

Étincelle offre de bons gains d’énergie qui permettent à ce Pokémon d’utiliser Draco-Griffe rapidement, trompant les boucliers et menaçant les types Dragon omniprésents dans la Ligue Super et la Ligue Hyper.

Ohmassacre n’est pas très résistant, donc assurez-vous d’utiliser plusieurs attaques Draco-Griffe pour éliminer les boucliers de l’adversaire sans encaisser trop de coups. Ses statistiques ne sont pas assez bonnes pour marquer dans la Ligue Master.

Tonnerre bénéficie du STAB (Same Type Attack Bonus) et est son attaque de prédilection pour mettre K.O. ses cibles avec une impressionnante puissance de 90. Il est préférable d’utiliser cette attaque chargée lorsque les boucliers de l’adversaire sont tombés.

The Pokémon Company

Meilleurs movesets pour les Raids

Le meilleur moveset pour Ohmassacre en PvE est :

Attaque Immédiate : Étincelle

Étincelle Attaque Chargée : Tonnerre

Avec une statistique d’attaque de 217, il peut certainement être utile comme contre aux Boss de Raid de type Vol et Eau. Mais, vous avez de bien meilleures options à utiliser, comme Zekrom, Électhor, et Raikou, ainsi que plusieurs Méga-Évolutions puissantes.

Moveset complet de Ohmassacre

Attaques Immédiates

Étincelle (Électrique)

Change Éclair* (Électrique)

Acide (Poison)

Attaques Chargées

Tonnerre (Électrique)

Draco-Griffe (Dragon)

Mâchouille (Ténèbres)

Liquidation (Eau)

Bomb-Beurk (Poison)

Ohmassacre peut-il être shiny ?

La version shiny de Ohmassacre et toutes ses pré-évolutions sont désormais disponibles. Pour le différencier, sa couleur principale passe du bleu au vert clair.

Si vous voulez encore plus de guides à propos de Pokémon Go, consultez notre liste ci-dessous :

