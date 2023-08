Comment obtenir Amphinobi dans Pokémon Go : Évolutions, shiny…

Amphinobi est un Pokémon absolument iconique que de nombreux dresseurs rêvent d’ajouter à leur équipe. Découvrez comment l’obtenir dans Pokémon Go.

Peu de Pokémon peuvent se vanter d’être aussi populaires que la grenouille ninja Amphinobi, et ce même parmi les starters. En effet, le Pokémon de départ Eau et Ténèbres de la sixième génération s’est immédiatement fait une place dans le cœur des fans, via son style indéniable et son importance dans l’anime Pokémon.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Amphinobi dans Pokémon Go, de la meilleure façon de l’obtenir en passant par sa forme shiny.

L’article continue après la publicité

Niantic

Il n’est pas possible de trouver directement Amphinobi dans la nature, et à moins d’un événement particulier, il vous faudra capturer un Grenousse et le faire évoluer en Croâporal puis en Amphinobi.

Voici les conditions d’évolution de cette lignée de Pokémon :

Évolution de Grenousse en Croâporal : 25 Bonbons

Évolution de Croâporal en Amphinobi : 100 Bonbons

En résumé, il vous faudra 125 Bonbons et un Grenousse pour obtenir Amphinobi.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Grenousse étant un Pokémon rare, il peut être particulièrement long de l’obtenir en comptant simplement sur les rencontres sauvages. Fort heureusement, vous pouvez compter sur certains évéments pour vous aider.

La Journée Communauté d’août 2023 est consacrée à Grenousse, et vous croiserez le starter Eau en grand nombre si vous partez à la chasse entre 14h et 17h. Profitez de cette occasion pour capturer un maximum de Grenousse et obtenir votre Amphinobi.

L’article continue après la publicité

Amphinobi peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Amphinobi shiny est bien présent dans Pokémon Go. C’est une excellente nouvelle étant donné la popularité énorme de la forme shiny d’Amphinobi, avec cette belle couleur noire qui renforce encore son côté ninja.

Vous avez désormais toutes les informations nécessaires pour obtenir Amphinobi sur Pokémon Go. Avant de partir en chasse, pourquoi ne pas jeter un coup d’œil à nos autres guides ?

Programme Heures vedette| Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket