Comment obtenir Airmure dans Pokémon Go : Capture, shiny…

Voici ce que les joueurs de Pokémon Go doivent savoir sur Airmure, y compris comment en obtenir un et s’il peut être trouvé en version Shiny.

Airmure, le Pokémon de la deuxième génération, est bien connu pour être une créature d’élite en PvP. Ce Pokémon de type Acier/Vol possède une Défense physique exceptionnelle et peut représenter un vrai défi pour les dresseurs avec de bons attaquants.

Étant donné sa popularité dans les jeux principaux, on peut se demander si les joueurs de Pokémon Go peuvent obtenir cette créature. La réponse est oui.

Voici comment obtenir Airmure et s’il est disponible en version Shiny dans le jeu mobile.

Airmure peut apparaître dans les Raids, ainsi que dans la nature dans Pokémon Go. Il a également été disponible dans les Œufs de 10 km.

Il y a eu des opportunités accrues pour obtenir ce Pokémon de la génération 2, aussi bien dans le passé que dans le présent via divers événements.

Airmure peut-il être Shiny dans Pokémon Go ?

Oui, la version Shiny d’Airmure est disponible dans Pokémon Go.

Les dresseurs peuvent trouver à la fois la version Shiny et la version régulière de ce Pokémon de type Acier/Vol dans le jeu mobile. Soyez attentif aux événements où les chances de rencontrer un Shiny dans la nature sont augmentées pour maximiser vos chances d’en attraper un.

Statistiques, attaques, résistances et faiblesses d’Airmure dans Pokémon Go

En tant que Pokémon de type Acier, Airmure possède les statistiques suivantes :

Attaque : 148

148 Défense : 226

226 PV : 163

163 PC max : 2383

Attaques immédiates d’Airmure :

Ailes d’Acier (Acier/STAB)

Lame d’Air (Vol/STAB)

Attaques chargées d’Airmure :

Luminocanon (Acier/STAB)

Rapace (Vol/STAB)

Piqué (Vol/STAB)

Résistances d’Airmure :

Feu

Électrik

Faiblesses d’Airmure :

Insecte

Plante

Poison

Dragon

Fée

Vol

Sol

Normal

Psy

Acier

Voilà, vous savez tout sur Airmure dans Pokémon Go. Pour plus de guides sur Pokémon Go, consultez nos autres guides sur le jeu mobile de Niantic :

