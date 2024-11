Comment jouer au JCC Pokémon Pocket sur PC – Guide émulateur

Le JCC Pokémon Pocket est un excellent moyen d’emporter votre collection de cartes partout où vous allez. Mais si vous préférez le confort de votre bureau au petit écran du smartphone, voici comment jouer sur PC.

La transposition de l’expérience du jeu de cartes à collectionner en format mobile par le JCC Pokémon Pocket a été un succès retentissant. L’application a attiré plus de 30 millions d’utilisateurs et a même dépassé Pokémon Go en termes de revenus quotidiens.

L’article continue après la publicité

Elle combine les frissons de l’ouverture de boosters pour trouver les cartes les plus rares avec une version simplifiée des combats de Pokémon TCG. L’un de ses plus grands atouts est de pouvoir y jouer n’importe où, à tout moment.

L’article continue après la publicité

Cependant, certains joueurs préfèreront toujours profiter du jeu sur leur ordinateur. Heureusement, il existe une solution pour cela.

Les meilleurs émulateurs pour jouer au JCC Pokémon Pocket sur PC

The Pokémon Company L’interface du JCC Pokémon Pocket est identique en passant par un émulateur

Actuellement, le meilleur moyen de profiter du JCC Pokémon Pocket sur PC est d’utiliser un émulateur. Pour ceux qui ne le savent pas, ces programmes imitent le fonctionnement d’un autre système depuis votre PC. Dans ce cas précis, l’émulateur doit simuler un appareil Android.

L’article continue après la publicité

Le JCC Pokémon Pocket est compatible avec les programmes d’émulation les plus populaires, tels que LD Player, Mumu Player et Bluestacks. Ces trois outils sont gratuits et ont depuis longtemps fait preuve de leur fiabilité et de leur efficacité.

L’article continue après la publicité

Voici les étapes à suivre pour utiliser l’un de ces émulateurs :

Téléchargez l’émulateur de votre choix.

Connectez-vous avec un compte Google.

Utilisez la barre de recherche pour trouver l’application JCC Pokémon Pocket.

Sélectionnez et installez l’application.

À partir de là, vous devriez pouvoir jouer au JCC Pokémon Pocket sur PC. Les émulateurs peuvent être moins stables que l’expérience mobile classique, et il est donc possible que vous rencontriez des erreurs. Cependant, nos tests avec LD Player et Bluestacks se sont déroulés sans accroc.

En rapport: Un jeu Pokémon multijoueur avec des combats à dos de créatures a fuité

L’article continue après la publicité

Si vous vous connectez avec votre compte existant, vous aurez accès à toutes vos cartes et decks. Tout ce que vous faites via l’émulateur sera synchronisé avec la version mobile de l’application si vous jouez sur les deux plateformes.

L’article continue après la publicité

Peut-on jouer au JCC Pokémon Pocket via Google Play Games ?

Face au grand nombre de joueurs souhaitant essayer des expériences mobiles sur ordinateur, Google a introduit Google Play Games sur PC. Cela permet généralement de jouer à certaines applications disponibles sur le Google Play Store avec plus de confort.

L’article continue après la publicité

Cependant, le JCC Pokémon Pocket n’est pas encore disponible via Google Play Games. Cela signifie que, pour l’instant, les émulateurs sont la seule solution pour jouer à l’application sur PC.

Maintenant que vous êtes confortablement installé à votre bureau, pourquoi ne pas construire l’un des meilleurs decks de la méta pour profiter des combats PvP ?