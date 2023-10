Comment Pokémon Go a coûté la carrière de deux policiers : les images enfin publiques

En 2017, deux officiers du LAPD ont été pris sur le fait et promptement renvoyés pour avoir quitté leur patrouille et ignoré un vol afin de capturer des Pokémon dans Pokémon Go. Désormais, les images ont finalement été dévoilées.

De nombreux fans de Pokémon Go auront du mal à nier la rejouabilité d’un jeu comme Pokémon Go. Son large Pokédex, les quêtes de Recherche constantes et une communauté en herbe signifient qu’il y a toujours quelque chose à faire. Cependant, il y a un moment opportun et un moment inapproprié pour apprécier ce jeu populaire, que deux policiers du LAPD ont rapidement découvert.

En avril 2017, deux policiers ont été découverts ignorant un vol en cours dans un magasin Macy’s, alors qu’ils étaient postés à moins de 200 mètres de là. Grâce à leurs systèmes d’enregistrement embarqués, il a été découvert que la raison pour laquelle ils ont ignoré l’appel à l’aide était parce qu’ils jouaient à Pokémon Go. Maintenant, ces images ont finalement été dévoilées, donnant à tous une vue complète de l’affaire.

Niantic

Des images de policiers du LAPD ignorant un vol pour jouer à Pokémon Go sont publiées

La séquence en question est une vidéo relativement longue, contenant la majeure partie de leur patrouille. Cependant, vers 17h34min31s, les deux officiers commencent à discuter de Pokémon Go, déclarant combien “c’est bien d’avoir plus de PokéBalls et d’avoir les potions.”

Peu de temps après, ils ont reçu un appel à l’assistance, au cours duquel un officier a demandé à l’autre : “Devrions-nous demander s’il y a un message ? Peut-être qu’ils veulent que nous allions là-bas et donnions un coup de main.” À quoi l’autre a répondu : “C’est toi l’ancien, c’est comme tu veux.”

“Oh, laisse tomber,” a dit le policier et ils ont maintenu leur position.

Peu de temps après l’appel, les images révèlent les policiers parlant de trouver un Ronflex et discutant de l’endroit où il semblait apparaître. Ils ont ensuite conduit jusqu’à l’emplacement et ont tenté de le capturer, alors qu’un vol actif avait lieu juste à côté d’eux.

Naturellement, les policiers ont été renvoyés et leurs appels ont été rejetés.