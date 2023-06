Comment capturer Strassie sur Pokémon Go

La Saison 11 de Pokémon Go, Gemmes cachées, a marqué les débuts du Pokémon Joyau Strassie. Voici comment tenter de l’ajouter à votre Pokédex.

En plus d’un Festival Aquatique, et d’une Journée Recherche, de nouveaux Pokémon comme Diancie et Strassie s’apprêtent à faire leurs débuts dans le jeu mobile en réalité augmentée de Niantic au cours de la Saison 11.

Si jusqu’à présent vous n’êtes pas parvenus à ajouter Strassie dans votre Pokédex, voici toutes les informations dont vous pourriez avoir besoin pour le capturer.

Vous pouvez tenter de capturer un Strassie dans Pokémon Go en achetant un billet pour le Pokémon Go Fest entre le 21 juin et le 5 juillet. Cela vous donnera accès à une Étude ponctuelle intitulée “À l’état brut” qui aboutit à une rencontre avec Strassie une fois que vous l’avez terminée.

L’Étude ponctuelle inclut des tâches telles que jouer avec votre copain, ouvrir des cadeaux, et attraper différentes espèces de Pokémon ou encore faire des superbes lancers.

Une autre façon d’obtenir Strassie est de participer aux rencontres des Études de terrain qui deviendront disponibles pendant l’événement le 26 et le 27 août 2023.

Existe-t-il une version Shiny de Strassie dans Pokémon Go ?

Actuellement, il n’y a pas de version Shiny de Strassie disponible dans Pokémon Go, ce qui n’est pas surprenant, car Niantic introduit rarement la version Shiny d’un Pokémon qui vient tout juste d’arriver en jeu.

Strassie est un Pokémon Joyau qui a été introduit pour la première fois dans la génération VI. Ce Pokémon a de multiples cristaux bleus sur son corps avec un cristal bleu clair coincé au centre de son front. Ce nouveau Pokémon pourrait s’avérer être un précieux atout pour les Raids ainsi que la Ligue Combat Go.