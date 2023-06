Comment capturer Méga-Rayquaza dans Pokémon Go

À l’occasion du Pokémon Go Fest 2023, Méga-Rayquaza va faire sa toute première apparition dans Pokémon Go. Voici tout ce que vous devez savoir pour tenter de l’ajouter à votre Pokédex.

Alors que le coup d’envoi du Pokémon Go Fest 2023 approche à grands pas, Niantic lève peu à peu le voile sur la liste des réjouissances et le moins que l’on puisse dire c’est que les dresseurs vont avoir de quoi faire.

Les joueurs vont notamment pouvoir affronter Méga-Rayquaza dans les Raids pour avoir une chance d’obtenir ce puissant Pokémon. Cependant, ils auront besoin d’un nouvel objet pour amener ce Pokémon Légendaire vers de nouveaux sommets.

Méga-Rayquaza fera sa première apparition dans les Raids pendant les événements du Pokémon Go Fest 2023 qui auront lieu à Londres, Osaka et New York. Cependant, bien que Méga-Rayquaza va apparaître dans les Arènes de ces villes, seuls les détenteurs d’un billet pourront gagner de l’énergie Méga en le battant.

Tous les joueurs de Pokémon Go pourront affronter Méga-Rayquaza dans les Raids lors de son lancement mondial le dimanche 27 août 2023. Cerise sur le gâteau, tous les joueurs qui se connectent à Pokémon Go ce jour-là recevront une nouvelle Étude spéciale qui leur permettra de récupérer un nouvel objet pour méga-évoluer le Pokémon, les météorites.

Alors que tous les joueurs pourront tenter de capturer Rayquaza pendant cette journée, les dresseurs avec un billet obtiendront une Étude spéciale supplémentaire pour obtenir une autre Météorite.

Pour faire méga-évoluer Rayquaza dans Pokémon Go, il faut lui apprendre l’Attaque Chargée Draco Ascension. Cela ne peut être fait qu’avec un nouvel objet qui pourra être obtenu en terminant des tâches d’Études de terrain au cours du Festival Pokémon GO 2023, la Météorite.

De nouveaux bonus

Le Pokémon Cieux apportera de nouveaux bonus au jeu. Les dresseurs qui feront méga-évoluer Rayquaza obtiendront des XP supplémentaires, des Bonbons supplémentaires et une plus grande chance de gagner des Bonbons XL lorsqu’ils attraperont des Pokémon de type Vol, Psy ou Dragon.

Si Méga-Rayquaza participe à des Raids ou des Combats d’Arène, les Pokémon des autres dresseurs infligeront plus de dégâts. De plus, les attaques de ces Pokémon infligeront encore plus de dégâts si l’attaque est de type Vol, Psy ou Dragon.

Comme les autres Pokémon Méga-Évolués, le Méga-Niveau de Rayquaza augmentera à chaque fois qu’il Méga-Évolue, améliorant les autres bonus.