Comment capturer Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar dans Pokémon Go

Cyril Pomathiod . Dernière mise à jour: 26 juil. 2022

Artikodin, Électhor et Sulfura Galar ont fait une arrivée surprise sur Pokémon Go. Découvrez comment trouver et capturer ces oiseaux légendaire.

Personne ne les attendait, et pourtant les voici ! À l’occasion de l’ajout des Encens d’aventure quotidienne dans Pokémon Go, Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar ont fait leur apparition en jeu.

Ces oiseaux légendaires, dans leur forme régionale alternative, n’ont aucunement été annoncés par Niantic. Certains dresseurs pensent même que leur apparition est dû à une erreur, à l’instar de Câblifère qui a déjà pu être obtenu par un joueur.

Néanmoins, les très nombreuses captures d’écran d’Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar ne laissent planer aucun doute : les deux oiseaux légendaire sont bien arrivés !

Pour mettre la main sur Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar, il vous faudra exploiter le nouvel objet qui vient d’apparaitre sur Pokémon Go : l’Encens d’aventure quotidienne.

Chaque dresseur obtient l’un de ces nouveaux Encens chaque jour. Il est impossible d’en stocker plusieurs, et ces derniers ne durent que 15 minutes.

Niantic Enfilez vos baskets, utilisez votre Encens d’aventure quotidienne, et partez à la chasse aux oiseaux légendaires de Galar !

En contrepartie, les Encens d’aventure quotidienne permettent d’attirer des Pokémon rares que vous ne croiseriez pas lors de vos balades habituelles. Enfilez donc vos chaussures, et profitez chaque jour de ces 15 minutes de chasse intensive.

C’est en utilisant l’Encens d’aventure quotidienne qu’une poignée de dresseurs a pu croiser les incontournables Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar. Évidemment, ces Pokémon sont particulièrement rares, mais pourquoi ne pas tenter tout de même votre chance ?

La méthode pour capturer Artikodin, Électhor et Sulfura de Galar est parfaitement classique : utilisez vos baies et vos Balls, faites les meilleurs lancers possible… et croisez les doigts !

En effet, de nombreux dresseurs ont expliqué avoir eu énormément de difficulté à les capturer, et beaucoup de chanceux qui les ont croisé sont même repartis les mains vides.

Les chances de capture de base sont de 0,3%, et les Pokémon ont 90% de chances de fuite. Ne lésinez donc pas sur les moyens et optez pour vos meilleures Balls afin de maximiser vos chances.

