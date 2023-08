Comment battre Primo-Groudon dans Pokémon Go : Guide de Raid, faiblesses, contres

Primo-Groudon est l’une des créatures les plus puissantes que vous pouvez affronter dans Pokémon Go. Découvrez ses faiblesses et les meilleurs Pokémon pour le contrer.

L’ajout de la Primo-Résurgence dans Pokémon Go est une grande nouvelle, car Primo-Groudon et Primo-Kyogre sont considérés comme deux des Pokémon les plus puissants de tous les temps, et cela se reflète également dans le jeu mobile de Niantic.

Primo-Groudon en particulier est désormais l’attaquant de type Feu et Sol le plus performant pour les Raids, et avoir un tel Pokémon dans votre équipe est un atout considérable. Si vous avez manqué l’opportunité d’obtenir Primo-Groudon auparavant, ne manquez pas votre chance lors de son retour du 23 au 26 août.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Avant de pouvoir l’ajouter à votre collection, vous devrez vaincre plusieurs Primo-Groudon dans des Raids et accumuler la précieuse Primo-Énergie. Pour vous aider, nous avons résumé les faiblesses et les contres de Primo-Groudon.

Niantic

Faiblesses et résistances de Primo-Groudon dans Pokémon Go

Primo-Groudon est un Pokémon de type Sol/Feu, ce qui signifie qu’il est vulnérable aux attaques de type Sol et Eau, avec une jolie double-faiblesse à l’Eau.

À l’inverse, Primo-Groudon résiste aux attaques de type Insecte, Électrik, Fée, Feu, Poison et Acier, évitez donc les attaque de ces types car elles ne seront pas très efficaces.

Meilleurs contres de Primo-Groudon dans Pokémon Go

Voici quelques-uns des meilleurs contres que vous pouvez utiliser contre Primo-Groudon :

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pokémon Attaques Méga-Laggron Pistolet à O et Hydroblast Méga-Tortank Pistolet à O et Hydroblast Méga-Léviator Cascade et Hydro-Queue Kyogre Cascade et Surf Clamiral Cascade et Hydroblast Krabboss Écume et Pince-Masse Aligatueur Cascade et Hydroblast Pingoléon Cascade et Hydroblast Oratoria Cascade et Hydrocanon Aquali Pistolet à O et Hydrocanon

Si vous n’avez aucun des contres mentionnés ci-dessus, contentez-vous simplement de prendre un puissant Pokémon de type Eau, et assurez-vous qu’il dispose également d’attaques du même type.

Les Pokémon de type Sol sont des options de secours décentes, mais face à un adversaire aussi fort, il serait bien dommage de ne pas tirer parti de cette double faiblesse.

Inscrivez-vous pour accéder à cette fonctionnalité Mode Ad-lite | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

Conseils pour vaincre Primo-Groudon dans Pokémon Go

Utiliser les meilleurs contres avec leurs attaques optimales est évidement le moyen de plus évident d’augmenter vos chances de victoires face à Primo-Groudon. Cependant, cela pourrait ne pas être suffisant.

En effet, les Primo-Raids sont beaucoup plus difficiles que les Raids 5 étoiles et même que les Méga-Raids.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Pour réussir à vaincre Primo-Groudon, nous recommandons de faire équipe avec au moins 10 autres dresseurs. Le nombre de participants contribue également à augmenter les récompenses en Primo-Énergie, alors motivez vos amis et ne lésinez pas sur les renforts.

N’oubliez pas qu’utiliser un Pokémon Méga-Évolué donnera un boost aux autres Pokémon du même type dans la bataille, donc le contre optimal à utiliser contre Primo-Groudon est un Pokémon de type Eau Méga-Évolué comme Tortank ou Laggron.

Comment obtenir Primo-Groudon dans Pokémon Go

Une fois que vous avez vaincu Primo-Groudon, vous gagnerez un peu de Primo-Énergie et aurez également la chance de capturer un Groudon. Lorsque vous aurez collecté un total de 400 Primo-Énergies Groudon, vous pourrez obtenir votre propre Primo-Groudon.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Malheureusement, la Primo-Résurgence ne dure que 8 heures, après quoi votre puissant Primo-Groudon reprendra sa forme classique. La bonne nouvelle, c’est que le coût en Primo-Énergies diminuera à chaque fois que vous transformez votre Groudon.

Vous avez besoin d’une petite pause entre deux Raids ? Profitez-en pour consulter notre sélection de guides Pokémon Go :

Programme Heures vedette| Calendrier des Raids | Études de Terrain et récompenses | Codes pour objets gratuits | Capturer Métamorph | Battre Giovanni | Battre Arlo | Battre Cliff | Battre Sierra | Battre les sbires Rocket