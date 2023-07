Comment battre Méga-Tyranocif dans Pokémon Go : Faiblesses, contres…

L’imposant Méga-Tyranocif est un boss de Méga-Raid terrifiant dans Pokémon Go. Découvrez ses faiblesses et les meilleurs contres pour le vaincre.

Les Méga-Raids sont l’une des activités PvE les plus difficiles de Pokémon Go, et ce n’est certainement pas Méga-Tyranocif qui va nous faire dire le contraire. Avec ses stats impressionnantes et son type Roche/Ténèbres atypique, il est un combattant redoutable.

Dans ce guide, nous vous donnons toutes les clés pour vainvre Méga-Tyranocif facilement : la liste de ses attaques, ses résistances et faiblesses ainsi que les meilleurs Pokémon pour le contrer.

Sommaire

Niantic

Faiblesses et résistances de Méga-Tyranocif dans Pokémon Go

En tant que seul et unique Pokémon de type Roche/Ténèbres, Tyranocif (et par extension Méga-Tyranocif) a un tableau de faiblesses et résistances pour le moins atypique :

Faiblesses : Combat (double faiblesse), Sol, Insecte, Acier, Eau, Plante, Fée

Résistances : Psy (Double résistance), Normal, Vol, Poison, Spectre, Feu, Ténèbres

Comme l’indique sa double faiblesse évidente, Méga-Tyranocif est particulièrement vulnérable au type Combat. C’est donc tout naturellement que nous vous conseillons un Pokémon de ce type pour l’affronter.

Attaques de Méga-Tyranocif dans Pokémon Go

Méga-Tyranocif n’est pas facile à appréhender, notamment à cause de son large moveset dans Pokémon Go. En effet, il peut attaquer dans 4 types différents si l’on combine ses attaques rapides et chargées.

Voici la liste de ses capacités :

Attaques rapides Morsure – Ténèbres Queue de Fer – Acier Anti-Air – Roche

Attaques chargées Lame de Roc – Roche Déflagration – Feu Mâchouille – Ténèbres Centrifugifle – Ténèbres



Meilleurs Pokémon contre Méga-Tyranocif dans Pokémon Go

Sans surprise, c’est du côté des Pokémon de type Combat qu’il faudra vous tourner pour exploiter la double faiblesse de Méga-Tyranocif.

Voici une sélection des meilleurs Pokémon à emmener en Raid :

Pokémon Apparence Attaques Terrakium Double Pied, Lame Sainte Bétochef Riposte, Dynamo-Poing Lucario Riposte, Aurasphère Keldeo Double Pied, Lame Sainte Cancrelove Balayage, Close Combat Mackogneur Riposte, Dynamo-Poing Méga-Braségali Riposte, Exploforce Méga-Lockpin Double Pied, Exploforce Hariyama Riposte, Dynamo-Poing Chapignon Riposte, Dynamo-Poing

Comment obtenir Méga-Tyranocif dans Pokémon Go

Pour obtenir la forme Méga-évoluée de Tyranocif il vous faudra… un Tyranocif, évidemment !

Néanmoins, la partie compliquée du processus est la récupération des 200 Méga-énergies Tyranocif dont vous aurez besoin pour faire Méga-évoluer votre Pokémon pour la première fois. Par la suite, vous pourrez à nouveau faire Méga-évoluer votre Tyranocif gratuitement, à condition de le laisser se reposer un peu.

Pour obtenir des Méga-énergies Tyranocif, battez ce Pokémon dans son Raid, et complétez les Études qui peuvent occasionnellement vous réocmpenser avec des Méga-énergies.

Méga-Tyranocif peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Tyranocif et Méga-Tyranocif ont désormais accès à leur forme shiny dans Pokémon Go.

On reconnait facilement la forme chromatique de ces Pokémon à leur peau (ou caparace ?) devenue jaune, et leur plastron ventral passé du bleu grisé au violet.

Retrouvez nos autres guides Pokémon Go :

