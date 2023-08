Comment battre Méga-Drattak sur Pokémon Go : Guide Raid, faiblesses, contres…

Méga-Drattak est un boss de Méga-Raid redoutable sur Pokémon Go. Voici tout ce que vous devez savoir pour le vaincre, ainsi que des infos sur sa version shiny.

Pokémon Go accueille Mega Drattak dans ses Méga-Raids, et les joueurs sont impatients de capturer ce puissant Pokémon. Il s’agit de l’un des types Dragon les plus redoutables de la franchise, et de nombreux dresseurs ont utilisé ce monstre incontournable pour remporter d’importantes batailles dans les jeux de la génération 6 et 7.

Néanmoins, venir à bout de Méga-Drattak et obtenir vous-même ce monstre n’est pas chose aisée dans Pokémon Go. Sans plus attendre, voici tout ce que vous devez savoir sur Méga-Drattak et son Méga-Raid.

sommaire

The Pokemon Company

Résistances et faiblesses de Méga-Drattak sur Pokémon Go

Méga-Drattak est un Pokémon de type Dragon et Vol. Cela lui confère une longue liste de résistances, mais aussi plusieurs faiblesses à exploiter :

Résistances de Méga-Drattak : Combat, Insecte, Feu, Eau, Sol, Plante

Faiblesses de Méga-Drattak : Glace (double faiblesse), Roche, Dragon, Fée

Puisque Drattak dispose d’une jolie double faiblesse à la Glace, il est logique de faire appel à de puissants Pokémon Glace pour le vaincre.

Attaques de Méga-Drattak sur Pokémon Go

Aussi surprenant que cela puisse paraitre, Méga-Drattak ne dispose d’aucune attaque de type Vol, bien qu’il soit lui-même de ce type. Néanmoins, il dispose d’un vaste panel d’attaques qui le rendent dangereux :

Attaques rapides Morsure (Ténèbres) Crocs Feu (Feu) Draco-Queue (Dragon)

Attaques chargées Déflagration (Feu) Hydrocanon (Eau) Draco-Météore (Dragon) Colère (Dragon) – CT d’élite



Les meilleurs contres à Méga-Drattak sur Pokémon Go

Sans surprise, les meilleurs contres à Méga-Drattak sont les Pokémon de type Glace. Néanmoins, il est important de noter que Drattak dispose de deux attaques de type Feu dans son arsenal. En optant pour un monstre Glace, vous infligerez donc énormément de dégâts, mais vous pourriez aussi recevoir de belles mandales.

Voici une sélection des meilleurs Pokémon pour affronter Méga-Drattak :

Mammochon : Avec des solides stats en Attaque et PV, Mammochon est un puissant Pokémon de type Glace qui n’aura aucune difficulté à encaisser les coups malgré sa faiblesse Feu, tout en infligeant des dégâts colossaux.

Gardevoir : Pour jouer la sécurité, vous pouvez vous apsser du type Glace et opter pour le type Fée avec un Pokémon comme Gardevoir. Avec son attaque impressionnante, Gardevoir est un incontournable des Raids.

Méga-Oniglali : Le meilleur Pokémon offensif de type Glace n’est autre que Oniglali, à condition que vous soyez prêt à la méga-évoluer.

Comment obtenir Méga-Drattak sur Pokémon Go

Contrairement aux boss de Raids classiques, il ne vous suffira pas de vaincre Méga-Drattak pour l’obtenir. Gagner des Raids vous confèrera néanmoins de la Méga-Énergie Drattak.

Une fois que vous aurez accumulé 300 Méga-Énergie, vous pourrez alors méga-évoluer un Drattak. Une fois méga-évolué, votre Pokémon pourra régulièrement accéder à sa forme la plus puissante sans coût en Méga-Énergie.

Méga-Drattak peut-il être shiny sur Pokémon Go ?

Oui, Méga-Drattak shiny est disponible sur Pokémon Go. Ainsi, les joueurs chanceux peuvent espérer croiser un Drattak shiny, puis le faire méga-évoluer.

Vous savez tout sur le boss de Raid Méga-Drattak. En attendant de partir au combat, pourquoi ne pas consulter notre sélection de guides Pokémon Go ?

