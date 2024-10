Comment battre Giratina Forme Originelle dans Pokémon Go : faiblesses, contres…

L’iconique Pokémon légendaire Giratina Forme Originelle est un boss de Raid redoutable dans Pokémon Go. Découvrez ses faiblesses et les meilleurs contres pour l’envoyer au tapis.

Giratina est sans aucun doute l’un des monstres légendaires les plus mémorables de la franchise Pokémon. Et si sa forme Alternative est la plus populaire, la forme Originelle reste une option surpuissante en PvE comme en PvP.

Mais avant de contrôler ce puissant Dragon Spectre, encore faut-il en venir à bout dans les Raids 5 étoiles de Pokémon Go. Quel Pokémon utiliser ? Quel type privilégier ? On vous dit tous sur Giratina Forme Originelle.

Faiblesses et résistances de Giratina Forme Originelle

Giratina Forme Originelle est un Pokémon de type Spectre et Dragon. C’est un double type très peu répandu, que le monstre légendaire partage uniquement avec la ligne évolutive de Lanssorien.

Voici un récapitulatif de ses faiblesses et résistances :

Faiblesses Résistances Dragon, Fée, Glace, Spectre, Ténèbres Combat (x2), Normal (x2)

Eau, Électrik, Feu, Insecte, Plante, Poison

Attaques de Giratina Forme Originelle

Voici toutes les attaques que peut apprendre Giratina Forme Originelle et dont il faudra vous méfier durant votre combat :

Attaques immédiates

Draco-Queue (Dragon)

Griffe Ombre (Spectre)

Attaques chargées

Ball’Ombre (Spectre)

Draco-Choc (Dragon)

Vent Mauvais (Spectre)

Revenant (Spectre) – Élité

Absolument toutes les attaques de Giratina sont de type Dragon ou Spectre. Cela signifie que ce boss inflige toujours des dégâts STAB, mais aussi qu’il est très prévisible.

Niantic

Quels types utiliser contre Giratina Forme Originelle

Les Pokémon de type Fée et Ténèbres sont les plus adaptés pour venir à bout de Giratina Forme Originelle. En effet, ces deux types sont très efficaces contre Giratina, et sont également résistants à l’un des types d’attaques du Pokémon légendaire.

Dans un plan de jeu purement offensif, les types Dragon ou Spectre sont également intéressants. Néanmoins, ils sont chacun vulnérable face à l’un des types d’attaques de Giratina Forme Originelle, ce qui les rend plus risqués.

Meilleurs contres pour battre Giratina Forme Originelle

Voici une liste des meilleurs contres à Giratina Forme Originelle dans Pokémon Go :

Pokémon Apparence Attaques Méga-Tyranocif Morsure et Centrifugifle Méga-Rayquaza Draco-Queue et Colère Méga-Ectoplasma Griffe Ombre et Ball’Ombre Méga-Gardevoir Charme et Éclat Magique Necrozma Griffe Ombre et Rayon Spectral Dialga Griffe Acier et Hurle-Temps Palkia Draco-Queue et Spatio-Rift Drattak Draco-Queue et Colère Tyranocif Morsure et Centrifugifle Dracolosse Draco-Queue et Draco-Griffe Carchacrok Draco-Queue et Colère

Vous devriez vous concentrer sur l’utilisation d’équipes de Pokémon d’au moins niveau 35, et de préférence au-dessus du niveau 45. En outre, nous recommandons de combattre avec quatre à six dresseurs de haut niveau pour terminer le Raid facilement.

Pour profiter pleinement de l’expérience Pokémon Go, restez à l’affut des nouveautés grâce à notre calendrier des événements.

