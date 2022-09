Comment battre et capturer Deoxys sur Pokémon Go : Contres, faiblesses, shiny…

Deoxys et ses quatre formes sont de retour sur Pokémon Go. Découvrez comment combattre et capturer ce Pokémon mythique.

Deoxys est l’un des Pokémon les plus intrigants de tous les temps. En effet, cette créature mythique est incroyablement rare et puissante, et existe sous quatre formes différentes : Normale, Attaque, Défense, Vitesse.

Si toutes ces versions de Deoxys partagent de similarités physiques, chacune a ses particularités mais aussi et surtout une caractéristique dans laquelle elle excède.

Pour vous aider à vaincre et à capturer Deoxys, nous avons concocté un guide de Raid qui vous donnera toutes les informations dont vous avez besoin : les faiblesses de Deoxys, ses stats ainsi que les meilleurs Pokémon pour l’affronter.

Les faiblesses de Deoxys sur Pokémon Go

Si toutes les formes de Deoxys ont leur particularité, elles partagent néanmoins toutes le même type : Psy.

De fait, Deoxys est donc particulièrement vulnérable aux attaques des types suivants :

Insecte

Ténèbres

Spectre

Au contraire, Deoxys est résistant aux types suivants :

Combat

Psy

Afin de maximiser vos chances de victoires, vous avez donc tout intérêt à privilégier des Pokémon Insecte, Ténèbres et Spectre. Les Pokémon Ténèbres seront particulièrement efficaces puisqu’ils résisteront bien aux attaques de Deoxys.

Les meilleurs contres à Deoxys sur Pokémon Go

Voici quelques uns des contres les plus efficaces à Deoxys sur Pokémon Go :

Pokemon Meilleures Attaques Méga-Ectoplasma Griffe Ombre et Ball’Ombre Méga-Démolosse Aboiement et Tricherie Darkrai Aboiement et Vibrobscur Hoopa Étonnement et Ball’Ombre Trioxhydre Morsure et Centrifugifle Lugulabre Châtiment et Ball’Ombre Tyranocif Morsure et Mâchouille Desséliande Griffe Ombre et Ball’Ombre Ectoplasma Griffe Ombre et Ball’Ombre Weavile Aboiement et Tricherie

Comme vous pouvez le constater, les meilleurs contres à Deoxys sont généralement les Pokémon Ténèbres et Spectre. Si vous n’avez aucun des Pokémon ci-dessus dans votre collection, vous devriez pouvoir venir à bout de Deoxys avec n’importe quel Pokémon Spectre ou Ténèbres suffisamment puissant.

Si les Pokémon Insecte peuvent aussi s’en sortir remarquablement bien face à Deoxys, il est important de noter que Deoxys forme Défense est capable d’utiliser une Attaque chargée de type Roche. Attention aux mauvaises surprise !

Statistiques de Deoxys sur Pokémon Go

Voici les statistiques de base des différentes formes de Deoxys :

Deoxys Attaque Défense PV CP Max Forme Normale 345 115 137 3573 Forme Attaque 414 46 137 2916 Forme Defense 144 330 137 2570 Forme Vitesse 230 218 137 3255

Deoxys peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Oui, Deoxys dispose bel et bien d’une version shiny dans Pokémon Go. Chaque forme a droit à son alter ego chromatique, même si ces derniers sont évidemment rarissimes.

La meilleure manière de trouver un Deoxys shiny est tout simplement d’enchaîner les Raids et de croiser les doigts. Bonne chasse aux shiny !