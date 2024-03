Comment obtenir Draby dans Pokémon Go : Capture, shiny…

Si vous avez du mal à attraper un Draby sur Pokémon Go, voici un guide pour vous rendre la tâche plus simple. On vous indique où aller, et quels Pokémon utiliser pour y arriver !

En ce moment, Draby est très prisé par les dresseurs de Pokémon Go.

Draby est apparu pour la première fois dans la franchise avec la 3ème Génération et les jeux Rubis & Saphir. A l’époque déjà, il était dur à obtenir. Le seul endroit où vous pouviez trouver le Pokémon Dragon était une petite salle au Site Météore, qui n’était accessible qu’avec la capacité Surf.

Heureusement, dans Pokémon Go, Draby est un peu moins rare, mais certains dresseurs ont toujours des difficultés à l’obtenir. Voici la meilleure manière de capturer votre propre Draby !

Où trouver Draby dans Pokémon Go

Il existe de nombreuses façons de trouver le Pokémon. La plus classique d’entre elles reste évidemment de le trouver dans la nature. Il se peut cependant qu’aucun Draby n’apparaisse avant un certain temps. N’hésitez pas à utiliser de l’encens afin de vous aider à le faire apparaître.

Le 7 avril 2024, Draby apparaîtra plus fréquemment à l’état sauvage de 14h à 17h, heure locale. Draby sera également disponible dans le cadre des missions d’Étude de terrain de la Journée Communauté Classique.

Pendant l’événement, ou jusqu’à deux heures après, ceux qui font évoluer un Drackhaus recevront un Drattak connaissant l’attaque chargée de type Dragon, Colère.

Si vous ne pouvez pas participer à la Journée Communauté Classique d’avril, vous pouvez attendre que Draby devienne un Boss de Raid 1 étoile.

Vous aurez alors à faire attention à toutes les arènes près de chez vous, pour voir si Draby apparaît dans l’une d’entre elles. Un passe de Raid à distance pourrait également vous être utile, si vous n’avez pas l’occasion de visiter beaucoup d’arènes différentes.

La dernière option qui se présente à vous est de faire éclore des Œufs de 5 kilomètres. Ces œufs contiennent une chance de faire éclore un Draby ! Si cette méthode peut vous sauver la mise, il est important de noter que faire éclore un Draby ne complètera pas votre Défi de Capture. Si c’est ce pourquoi vous cherchez un Draby, alors ne comptez pas sur cette technique !

Draby peut-il être shiny dans Pokémon Go ?

Les dresseurs seront ravis d’apprendre que la version shiny de Draby est actuellement disponible dans Pokémon Go.

Vous aurez plus de chances de rencontrer Draby shiny pendant son événement de la Journée Communauté Classique.

Les meilleurs contres pour battre Draby

Si vous choisissez la méthode du Combat de Raid, alors il est nécessaire de bien vous préparer. Avant de penser à attraper Draby, il vous faudra l’affaiblir suffisamment. Le Raid étant coté à une étoile, il ne devrait cependant pas être difficile à vaincre.

Les meilleurs Pokémon à utiliser contre Draby sont les espèces de type Dragon, Fée et Glace, qui lui infligeront plus de dégâts, dû à ses faiblesses.

Nous vous conseillons ainsi pour le type Dragon des Pokémon comme Dracolosse, Carchacrok ou encore Zekrom.

Concernant le type Fée, les meilleurs atouts à utiliser sont Gardevoir et Togékiss.

Enfin, pour le type Glace, jetez votre dévolu sur Mammochon, Dimoret ou Givrali.

Une fois que vous aurez mis la main sur votre Draby, il vous faudra 25 bonbons pour le faire évoluer en Drackhaus, puis 100 de plus pour qu’il évolue en Drattak, un Pokémon de type Dragon-Vol, particulièrement intéressant pour n’importe quel dresseur !

