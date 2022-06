Combien de dresseurs jouent à Pokémon Go en 2022 ?

Pokémon Go est sûrement le jeu mobile le plus populaire de tous les temps, mais à quel point est-il encore peuplé en 2022 ?

Depuis sa sortie en juillet 2016, Pokémon Go, créé par The Pokémon Company et Niantic, n’a cessé d’attirer des millions de joueurs chaque jour qui partaient à la chasse aux Pokémon près de chez eux, même que certains pouvaient parcourir plusieurs kilomètres afin de trouver des créatures plus rares les unes que les autres.

Cela va bientôt faire 6 ans que le jeu est sorti sur iOS et Android mais le nombre de joueurs actif sur le jeu est toujours impressionnant.

Après tant d’années, vous vous demandez peut-être combien de dresseurs jouent encore à ce jeu. Et grâce à des données venant du site activeplayer.io, nous pouvons vous éclairer avec des chiffres plutôt précis.

Combien de joueurs jouent encore à Pokémon Go en 2022 ?

Depuis le début de l’année 2022, il y a eu entre 78 et 81 millions de joueurs actifs pour un maximum de 8 661 000 joueurs par jour.

Ces chiffres sont encore très impressionnants mais ce n’est pas si surprenant étant donné que Niantic est très rigoureux sur ces mises à jour très régulières qui amènent toujours du nouveau contenu sur le jeu, que ce soit avec des événements ou des nouveaux Pokémon à attraper.

À titre de comparaison, nous allons vous donner les chiffres de 2019, 2020 et 2021.

Année Nombre de joueurs mensuels en moyenne 2019 78 millions 2020 71 millions 2021 70 millions 2022 80 millions

Nous pouvons donc observer une nette baisse du nombre de joueurs pour l’année 2020 par rapport à 2019 même si le chiffre s’est stabilisé en 2021 pour considérablement remonter en ce début d’année 2022. N’hésitez pas à retrouver nos guides Pokémon Go ci-dessous :

