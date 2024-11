Un joueur du JCC Pokémon Pocket découvre le prix fou d’un set complet

Un joueur du JCC Pokémon Pocket a calculé exactement combien d’argent il est nécessaire de dépenser pour collecter toutes les cartes du set Puissance Génétique. Combien coûte une collection complète ? Voici le verdict.

Le JCC Pokémon Pocket a conquis les fans de jeux de cartes à collectionner, qu’ils soient nouveaux ou anciens. Les mécaniques de combat engageantes n’ont pas manqué de rendre des cartes très précieuses au sein de la méta, mais la collection de cartes rares est le véritable attrait pour bien des joueurs.

Les ouvertures de booster captivantes ont attiré plus de 30 millions de joueurs, et l’application a généré plus de 120 millions de dollars de revenus. Un joueur a audacieusement contribué à ces gains au nom de la science, et ses découvertes pourraient vous faire économiser beaucoup d’argent.

L’utilisateur Reddit Weens4Life s’est demandé combien pouvait bien coûter la collection complète du set Puissance Génétique. Pour connaître la réponse, il est directement passé à l’expérimentation, en dépensant de l’argent bien réel jusqu’à obtenir chacune des 286 cartes du set.

Le verdict ? 1500$ (environ 1440€) pour ouvrir 1741 boosters et obtenir 8582 cartes dont les 286 cartes différentes qui constituent la collection Puissance Génétique. Évidemment, il faut prendre ces valeurs avec des pincettes, car le nombre de boosters à ouvrir pour obtenir toutes les cartes est sujet à un facteur aléatoire.

Si la somme de 1500$ pour une collection complète de cartes virtuelles peut donner le vertige, il est néanmoins important de relativiser les faits.

Selon Weens4Life, collecter les 226 versions standards de chaque carte dans Le JCC Pokémon Pocket a coûté approximativement 200$. Les 1 300 $ restants ont été dépensés pour tenter d’obtenir les 60 cartes secrètes rares, telles que les full arts, les immersive arts et les crown gold arts.

Entre 500$ et 700$ ont été dépensés pour rassembler les trois dernières cartes full art nécessaires à la collection complète. Cela aurait pu coûter encore plus cher, mais le grand nombre de boosters ouverts a permis à Weens4Life de gagner suffisamment de points booster pour fabriquer la carte Pikachu crown gold qui lui manquait.

Alors, est-ce que dépenser un minimum potentiel de 1 500 $ vaut la peine pour devenir un maître Pokémon et posséder toutes les cartes du jeu ? Si votre réponse est non, alors veillez à ouvrir les bons boosters pour obtenir les cartes dont vous avez vraiment besoin.

