Combats Dynamax de Pokémon Go : fonctionnement, comment participer…

La nouvelle saison Au Max marque l’arrivée du Dynamax dans Pokémon Go. Si vous voulez combattre des Pokémon géants dans le jeu de Niantic, voici tout ce que vous devez savoir.

Les Pokémon Dynamax et les Combats Dynamax sont enfin là, introduits avec l’événement Vois Grand de Pokémon Go. Cette mécanique issue de la 8ᵉ génération avec Épée et Bouclier rend les monstres de poche géants et surpuissants.

L’introduction du Dynamax dans Pokémon Go est le théâtre de nombreuses nouveautés, dont l’apparition des Sources d’Énergie, des Particules Max et bien évidemment des Combats Dynamax. Voici donc tout ce que vous devez savoir pour affronter d’imposants Pokémon Dynamax.

La mécanique Dynamax de Pokémon Épée et Bouclier permet aux Pokémon d’atteindre une taille incroyable pour affronter d’autres Pokémon tout aussi colossaux.

Dans Pokémon Go, seules les créatures capables de Dynamaxer sont autorisées à participer aux Combats Dynamax, où elles affrontent d’autres monstres géants.

Une fois dans l’arène de combat, une Jauge Dynamax apparaît. Lorsqu’elle est remplie, vous pouvez Dynamaxer un Pokémon et choisir parmi trois capacités différentes :

Attaque Dynamax : Une puissante capacité offensive dont le nom et le type dépendent du type de l’attaque immédiate du Pokémon qui l’utilise

: Une puissante capacité offensive dont le nom et le type dépendent du type de l’attaque immédiate du Pokémon qui l’utilise Gardomax : Une capacité défensive utilisée pour réduire les dégâts infligés par le Pokémon adverse

: Une capacité défensive utilisée pour réduire les dégâts infligés par le Pokémon adverse Régéméx : Une capacité de statut utilisée pour restaurer des PV pour vous et vos coéquipiers

Niantic

L’utilisation de ces capacités est limitée, et votre équipe doit donc vaincre l’ennemi Dynamax avant d’épuiser ses ressources. De plus, les capacités Dynamax peuvent être améliorés en utilisant des Particules Max, des Bonbons et des Bonbons XL, mais cela doit être fait avant le combat.

Fonctionnement des Combats Dynamax

Les nouveaux Combats Dynamax sont assez similaires aux Raids : vous vous associez à d’autres joueurs pour affronter un adversaire commun. Cependant, ce type de combat n’a pas de timer. Vous serez éliminé si le Pokémon Dynamax bat votre équipe et, contrairement aux Raids, le combat se déroule au tour par tour.

Les Combats Dynamax comportent quelques restrictions et exigences que les joueurs doivent respecter s’ils veulent y participer.

Règles et restrictions

Vous ne pouvez pas rejoindre un Combat Dynamax à distance, il doit être fait localement.

Pour entrer dans un Combat Dynamax, vous devez payer le coût d’entrée en Particules Max.

Jusqu’à quatre dresseurs peuvent participer à un Combat Dynamax.

Il vous faut un Pokémon capable de Dynamaxer pour participer.

Niantic

Comme mentionné ci-dessus, il existe différents niveaux de Combat Dynamax et chacun aura un coût en Particules Max différent.

Une fois que vous avez le nombre requis de Particules Max, suivez ces étapes :

Marchez jusqu’à la Source d’Énergie qui abrite le Pokémon Dynamax que vous souhaitez combattre Interagissez avec la Source d’Énergie et Payez le coût en Particules Max pour entrer. Choisissez jusqu’à trois Pokémon pour le combat (un seul sera Dynamaxé). Attendez que d’autres joueurs rejoignent (ou invitez vos amis). Combattez le Pokémon Dynamax.

Récompenses des Combats Dynamax

Après le combat, vous pourrez capturer le Pokémon Dynamax en utilisant des Honor Balls. Vous pourrez identifier les Pokémon capables de Dynamaxer grâce à l’éclat rose autour d’eux.

De plus, vous aurez l’option de placer un Pokémon à la Source d’Énergie où vous vous êtes battu. Cette créature restera là pour aider d’autres dresseurs à combattre des Pokémon Dynamax et vous rapportera des Super Bonbons, des Baies et d’autres objets utiles.

Niantic

En outre, ces récompenses peuvent être améliorées en échange de PokéPièces. Cela augmentera le nombre d’objets et d’Honor Balls à votre disposition.

Si vous ne battez pas le Pokémon Dynamax, les Particules Max que vous avez utilisées pour entrer dans le combat à la Source d’Énergie ne seront pas consommées.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les Combats Dynamax dans Pokémon Go. Restez à jour sur vos événements hebdomadaires avec nos calendriers de l’Heure Vedette des Raids.