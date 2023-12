La collection de ce dresseur de Pokémon Go choque la communauté

En partant à l’aventure dans le monde pour capturer des Pokémon, cette collection de Pokémon Go est particulièrement impressionnante pour une raison clé.

De nombreux joueurs de Pokémon rêvent de compléter un Pokédex, incluant chaque Pokémon et chaque version de chacun d’eux. Cependant, bien que cela soit difficile dans les jeux principaux comme Pokémon Écarlate & Violet, Pokémon Go représente un type de défi complètement différent.

Les joueurs doivent se précipiter dans le monde pour capturer ces Pokémon espiègles, et dans Pokémon Go, de nombreuses créatures rusées ne se trouvent que dans certaines régions du monde. Oui, le véritable globe physique.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Un tour du monde signifie que vous rencontrerez des Pokémon, comme Kangourex en Australie, Tauros en Amérique du Nord, Tropius en Afrique, et le rare Relicanth est stationné en Nouvelle-Zélande. C’est ce qui rend cette collection de Pokémon Go si impressionnante.

Un joueur de Pokémon Go complète la collection de Prismillon

Le joueur de Pokémon Go RyantheSithLord a partagé un post sur Reddit affichant une collection complète de Prismillon, l’un des Pokémon les plus difficiles à trouver dans tout Pokémon Go. Non pas parce que Prismillon ou son pré-évolution Lépidonille sont difficiles à trouver, mais à cause de leurs nombreuses formes.

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Que vous essayiez d’attraper Prismillon dans Pokémon Go ou dans Pokémon Écarlate & Violet, ce Pokémon papillon a des motifs différents sur ses ailes basés sur différentes régions du monde.

Dans Pokémon Go spécifiquement, les joueurs doivent échanger des cadeaux à l’échelle mondiale pour trouver des Lépidonille régionaux. Ensuite, ils doivent gagner assez de bonbons Lépidonille pour faire évoluer le petit insecte en les nombreuses, très nombreuses, formes différentes de Prismillon à travers le monde.

Beaucoup d’autres utilisateurs Reddit se joignent aux commentaires pour féliciter le post original, avec un qui commente : “Ça c’est de la dévotion, félicitations !” Un autre demande : “Mec, je veux faire ça, comment tu t’y es pris ?”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Si vous avez du mal à trouver des amis pour envoyer et recevoir des cadeaux, ou pour compléter des tâches de recherche, assurez-vous de suivre notre guide pour apprendre comment se faire un nouvel ami dans Pokémon Go, et commencez à remplir cette collection de Prismillon dès aujourd’hui.