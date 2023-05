Ce joueur rural de Pokémon Go a été choqué par l’activité dans les grandes villes

Un joueur rural de Pokémon Go a été stupéfait par l’engouement communautaire que peut avoir le jeu mobile après avoir visité Las Vegas lors d’un événement de la Journée Communautaire.

Un peu plus d’un mois après les modifications majeures des Raids à distance sur Pokémon Go, nombre de joueurs ont constaté une baisse sérieuse d’activité au niveau des raids, allant parfois jusqu’à les rendre impossibles.

L’un des premiers effets de ces limitations a été ressenti par les joueurs à mobilité réduite et les joueurs ruraux, qui ont désormais beaucoup moins d’options pour interagir avec le jeu mobile.

Le 25 mai, un joueur rural de Pokémon Go en déplacement a Las Vegas s’est exprimé sur les réseaux sociaux pour faire part de son incrédulité face à l’activité du jeu dans les zones plus peuplées, après l’avoir uniquement expérimenté en dehors des métropoles.

Un joueur rural de Pokémon Go émerveillé après un voyage à Las Vegas

Le 25 mai, l’utilisateur Reddit PM_ME_UR_SECRETS a publié un post sur le subreddit officiel de Pokémon Go. Sa publication présente la capture d’écran de son application Pokémon Go dans un quartier extrêmement dynamique de Las Vegas, accompagné d’un message : “Pokémon Go en milieu rural est simplement déprimant”.

En opposition au premier screenshot, l’auteur a également partagé une capture d’écran de son jeu lorsqu’il joue chez lui, loin de Las Vegas et de sa communauté ultra active.

D’un côté, on peut observer des dizaines de Pokéstops tous équipés de Modules Leurre, mais aussi plusieurs arènes. De l’autre, on remarque immédiatement que la zone de jeu de l’auteur ne comporte aucun point d’intérêt, et a tout d’un désert déprimant.

Le joueur a expliqué son petit voyage à Vegas qui l’a finalement rendu profondément morose : “Je me suis retrouvé à Vegas pendant la Journée Communautaire le week-end dernier, et je n’arrivais pas à croire à quel point le jeu était actif. Maintenant je suis de retour chez moi et c’est simplement déprimant de savoir à quoi le jeu est censé ressembler et ce avec quoi je suis coincé.”

D’autres fans de Pokémon Go en milieu rural ont partagé leurs propres expériences de voyage dans des zones plus peuplées et le choc qui en a résulté. “Je n’étais pas seulement à Tokyo, au Japon, pendant la Journée Communautaire Slowpoke en mars, j’étais au véritable Centre Pokémon de Tokyo. Je ne pouvais littéralement même pas voir la carte sur mon écran… Mais depuis mon retour à la maison en avril ? Rien.”

D’autres fans ont rappelé que les joueurs ruraux pouvaient soumettre leur propre PokéStop pour approbation au niveau 37. Cependant, les fans ruraux ont rétorqué qu’il est non seulement difficile de monter de niveau dans un cadre rural, mais que les quelques nominations de PokéStop qu’ils peuvent soumettre sont généralement rejetées.

Malheureusement pour les dresseurs vivant loin des centres urbains, une solution à court terme à leur problème ne semble pas être à l’ordre du jour. Le directeur de Pokémon Go a d’ailleurs récemment révélé que Niantic n’a pas l’intention de revenir sur les modifications du Pass de Raid à Distance