La checklist quotidienne ultime de Pokémon Go : Tout pour ne rien manquer

Un fan de Pokémon Go a méticuleusement créé et partagé une checklist quotidienne “excellente” pour tous les joueurs, afin de s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti du jeu.

Depuis sa sortie en 2016, de nombreuses nouvelles fonctionnalités et Pokémon ont fait leur apparition dans Pokémon Go. Désormais, les fans ont accès aux Routes, à Party Play, à une multitude d’études, de cadeaux, de Raids, d’arènes, de combats, et bien plus encore à explorer dans le jeu.

Cependant, cela peut être un peu accablant pour les nouveaux joueurs comme pour les vétérans, surtout s’ils cherchent à optimiser leur temps dans le jeu. Maintenant, un joueur a créé une checklist quotidienne, révélant une liste utile à suivre, mais mettant également en évidence tout ce que les joueurs peuvent faire.

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

La checklist quotidienne de Pokémon Go prouve combien les joueurs peuvent faire

Partageant leur création sur Reddit, l’utilisateur Sebastian_Adventure a révélé son infographie de la checklist quotidienne idéale de Pokémon Go. Les joueurs peuvent y voir combien d’échanges ils devraient réaliser, combien de cadeaux donner, et bien plus encore.

La checklist Pokémon Go quotidienne pour 2023

Daily Strike

Capturer un Pokémon

Faire tourner un PokéStop

Terminer une Route

Amitié

Envoyer 100 cadeaux

Ouvrir 20 cadeaux

Enregistrer des cartes postales pour les rencontres avec Lépidonille

Photobomb du jour pour rencontrer Queulorior

Tryhard

Faire 100 échanges (spéciaux ou non)

Faire tous les combats dans la Ligue Combat GO

Team GO Rocket

Combattre la Team GO Rocket dans un ballon (4 fois par jour)

Récompenses

Récupérer un Passe de Raid gratuit depuis une Arène

Mettre un Pokémon dans une Arène (au moins 8 heures d’affilée pour les 50 PokéPièces)

Récupérer la boîte gratuite de la boutique

PvE & PvP

Combattre un Chef d’équipe (1 fois)

Combattre un ami (3 fois)

Encens

Utiliser l’encens d’aventure quotidienne

Utiliser la Boîte Mystère pour rencontrer Meltan

Envoyer 5 cartes postales pour une Module Leurre en or

Utiliser le Sac de pièces pour rencontrer Mordudor

La communauté a adoré cette création, félicitant l’auteur pour avoir pris l’initiative de créer quelque chose d’aussi utile : “Bien joué ! J’ai cela dans une liste, mais cette infographie est bien plus agréable.”

Inscrivez-vous gratuitement à Dexerto et recevez: Voir moins d'annonces | Mode sombre | Offres sur les jeux, la télévision et les films, et la technologie E-mail S’inscrire

D’autres ont pris part aux commentaires pour suggérer quelques activités supplémentaires que les joueurs pourraient faire, au cas où ils trouveraient le temps : “Belle infographie ! La seule chose que je pourrais ajouter serait de faire vos méga-évolutions. J’oublie toujours cette boîte Meltan…”

L’article continue après la publicité

L’article continue après la publicité

Cependant, les commentaires étaient également remplis de joueurs critiquant le jeu pour ses fonctionnalités accablantes. Beaucoup se sont demandé comment les joueurs trouveraient même le temps de faire tout cela, un utilisateur déclarant que “juste regarder cette liste me fatigue.”

Bien que ce soit beaucoup, s’il y a une chose que la checklist quotidienne pratique montre à la communauté, c’est que les joueurs sont peu susceptibles de se retrouver sans rien à faire.