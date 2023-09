Un chauffeur de bus gâte les fans de Pokémon avec des cartes gratuites

Un chauffeur de bus scolaire bienveillant offre des cartes Pokémon à ses élèves, gagnant le cœur des parents, des enfants et de toute la communauté Pokémon.

Les cartes Pokémon peuvent être un peu difficiles à gérer. Ce sont de formidables objets de collection mais elles sont souvent sujettes à beaucoup de spéculation et peuvent créer une sorte de compétition pour obtenir les pièces les plus rares et de la plus grande valeur pour votre collection. Naturellement, pour certains, cette période nostalgique de collection de vos Pokémon préférés est loin derrière, avec beaucoup de gens ne faisant que se remémorer le temps où ils étaient vraiment passionnés par la franchise.

Cependant, cet amour pour les cartes Pokémon et la vision simpliste de leur design ne s’est pas estompé pour beaucoup, y compris un chauffeur de bus scolaire au grand cœur, qui a ravivé la passion des élèves pour les Pokémon en leur offrant des cartes gratuites.

Le chauffeur de bus scolaire qui offre des cartes Pokémon gagne les cœurs

Partageant sa gentillesse sur Reddit, un fan de Pokémon a posté une image de nombreuses cartes Pokémon, avec la légende : “Je suis chauffeur de bus scolaire et j’offre à chaque élève une carte lorsqu’ils quittent le bus”.

Les fans de Pokémon ont rapidement remarqué que le chauffeur de bus avait retiré toutes les cartes rares ou brillantes, afin d’éliminer toute possibilité qu’un enfant obtienne quelque chose de mieux qu’un autre.

Dans les commentaires, le posteur a partagé une mise à jour, expliquant comment “tous les enfants ont adoré” et informant la communauté qu’il “ne les laissait pas choisir, mais tiraient simplement la carte du dessus de la pile et la leur donnaient, le dos de la carte face à eux. Ils étaient excités de se montrer les cartes et certains les ont montrées à leurs parents. Le visage de quelques parents s’est illuminé. Certains des enfants plus âgés, que je pensais être ‘trop cool’, étaient les plus enthousiastes à l’idée de la recevoir”.

Cela montre simplement qu’indépendamment de votre âge, de votre degré de ‘coolitude’, ou du temps écoulé depuis que vous avez reçu votre dernière carte Pokémon, tirer une nouvelle créature à garder est toujours une expérience joyeuse.

Après avoir partagé leur histoire, la communauté Pokémon était ravie de voir l’utilisateur propager la joie de la franchise à une nouvelle génération. Beaucoup ont exclamé que “vous êtes un être humain formidable, merci” et qu’il était le “meilleur chauffeur de bus scolaire de tous les temps”.

Pour d’autres, l’histoire a touché un peu plus qu’ils ne s’y attendaient, un utilisateur partageant comment “un de mes chauffeurs de bus faisait cela à l’école primaire. Absolument l’une des parties les plus mémorables de mon enfance et j’ai eu un Voltorb alors que je n’en avais pas. Vous créez de sérieux souvenirs”.

Il semble que quelque chose d’aussi simple qu’offrir des cartes Pokémon gratuites aux élèves sur le chemin de l’école ou du retour à la maison aura un impact profond sur l’avenir des passions et des souvenirs de beaucoup, prouvant que Pokémon est bien plus qu’un simple jeu.