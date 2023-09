Ce changement dans les Raids Pokémon Go comblerait les dresseurs

Les dresseurs Pokémon Go sur Reddit ont convenu qu’ils souhaitaient un changement majeur dans les combats de Raid après qu’un utilisateur se soit plaint de ne pas avoir réussi à attraper un Simiabraz.

Dans les Raids Dynamax Adventure de Pokémon Épée et Bouclier, le Pokémon à la fin de chaque combat est une capture garantie, à condition que vous tentiez de les attraper en premier lieu.

Cependant, dans les combats de Raid de Pokémon Go, le Pokémon a une assez grande chance de s’échapper de vos Poké Balls, même si c’est la dernière.

Les dresseurs demandent maintenant que cela change dans Pokémon Go et ont partagé leurs réflexions sur Reddit.

Les dresseurs Pokémon Go veulent attraper plus facilement les boss de Raid

Niantic

Publié sur le subreddit Pokémon Go, l’utilisateur 210ds a partagé ses réflexions sur la capture des boss de Raid dans le jeu.

“Opinion mitigée : les Pokémon de Raid ne devraient pas pouvoir s’échapper”, ont-ils déclaré.

“Je comprends que le but des Pokémon est de les attraper quand ils ont peu de PV dans les jeux principaux, cependant, il est complètement idiot qu’après un Raid long et difficile, le Pokémon de Raid puisse simplement s’échapper encore et encore et gaspiller votre temps. Cela m’est arrivé deux fois déjà.”

“Le Golden Razz n’a pas aidé, pas plus que les lancers à effet. C’était un Simiabraz 3 étoiles. C’est juste une perte de temps et d’énergie et rend le Raid pas vraiment si intéressant que ça.”

D’autres joueurs ont également partagé leurs réflexions dans les commentaires, avec plus d’une centaine de personnes qui ont répondu.

“Je comprends que les boss de Raid puissent s’échapper, je ne comprends pas que les récompenses puissent s’échapper. Pourquoi dois-je gaspiller 10 balles pour attraper quelque chose qui est une capture garantie ? À mon avis, c’est une perte de temps”, a répondu une personne.

Un autre a commenté : “Je pense que cela devrait être mis à jour selon les normes actuelles des jeux principaux Pokémon. Vous battez le Raid, le Pokémon est une capture garantie. Choisissez simplement votre type de balle pour qu’il y vive.”

“J’ai aimé le dimanche de GOFest où Rayquaza était plus facile à attraper. Ils devraient faire ça plus souvent, comme pendant les heures de Raid du mercredi soir ou quelque chose du genre”, a répondu un troisième utilisateur.