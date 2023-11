La chance du débutant : Éclosion d’un Shundo au Niveau 6 dans Pokémon Go

The Pokémon Company

Alors que certains joueurs expérimentés de Pokémon Go peuvent attendre des années avant de capturer un rare “shundo”, ce joueur débutant touche le gros lot avec une éclosion incroyablement chanceuse.

Pokémon Go consiste essentiellement à capturer des Pokémon rares, mais avec certains créatures spéciales qui explorent également le monde, différents Pokémon tels que les shiny, les Obscurs ou les hundo (statistiques maximales) peuvent occasionnellement se combiner et rendre les Pokémon beaucoup plus rares.

Une créature de légende que de nombreux fans traquent toujours est le “shundo”, qui est une version shiny d’un Pokémon avec le statut hundo (statistiques maximales).

Certains joueurs de Pokémon Go rapportent avoir effectué plus de 50 000 captures avant de rencontrer un shundo, et parfois même davantage, donc ces Pokémon rares risquent d’échapper aux nouveaux joueurs pendant un bon moment.

Un nouveau joueur de Pokémon Go obtient un shundo au niveau 6

Un joueur commente sous le TikTok en disant “et moi, au niveau 40, je n’ai toujours pas de shundo”, tandis qu’un autre ajoute “niveau 50, 300 000 captures, 8 000 échanges et 1 shundo lolll”, ce qui renforce l’idée de la chance incroyable que représente cette éclosion.

De nombreux fans sont sûrs d’être jaloux après avoir capturé des milliers de Pokémon sans parvenir à obtenir une version “shundo” d’un monstre de poche (moi y compris), alors espérons que ce jeune joueur chanceux soit désormais encouragé à participer pleinement à la communauté Pokémon Go. Ou peut-être devrait-il plutôt acheter un billet de loterie.

