Certains joueurs Pokémon Go risquent un ban à cause d’un glitch de la Master Ball

Niantic pourrait bientôt lancer une vague de bannissements visant des joueurs Pokémon Go qui ont profité d’un glitch pour obtenir une seconde Master Ball.

La plupart des fans de Pokémon connaissent deux choses principales concernant les Master Balls. D’abord, elles sont extrêmement rares (on ne peut normalement en utiliser qu’une par partie). De plus, elles ont un taux de capture de 100%, ce qui fait que beaucoup de joueurs gardent souvent cet objet insaisissable jusqu’à ce que la bonne rencontre se présente.

Cependant, un glitch a récemment offert à certains joueurs de Pokémon Go une deuxième Master Ball, leur donnant ainsi un incroyable avantage sur les autres joueurs.

L’article continue après la publicité

Les joueurs Pokémon Go découvrent un glitch pour obtenir une deuxième Master Ball

Plusieurs discussions sur Reddit ont spéculé qu’une méthode pouvait être exploitée dans Pokémon Go, qui distribue plus d’un de ces objets rares.

En juin, un post est apparu sur la page Reddit SilphRoad. L’utilisateur a déclaré : “Un Sulfura de Galar est apparu sur mon écran alors que je faisais l’Encens Quotidien. J’ai cliqué sur le Sulfura et utilisé ma Master Ball mais mon Pokéball Plus l’avait déjà sélectionné. J’ai perdu le Sulfura et ma Master Ball. Quand j’ai relancé le jeu, j’ai eu un message d’erreur disant que mon Pokémon était introuvable et qu’il n’était plus dans mon stockage !“

L’article continue après la publicité

Mais plus tard, il a confirmé que sa Master Ball était revenue dans son inventaire, ainsi que le Sulfura.

Cette faille a depuis gagné en visibilité, et plusieurs sources ont informé Dexerto qu’elle fonctionne bien et peut résulter en plusieurs Master Balls utilisées sur un seul compte.

Inscrivez-vous à notre newsletter pour recevoir les dernières actus esport, gaming et plus. E-mail S’inscrire

Cependant, les joueurs profitant de ce glitch pourraient faire face à de graves conséquences.

Niantic / The Pokemon Company La Master Ball a toujours été l’un des objets les plus rares des jeux Pokémon.

Les joueurs Pokémon Go risquent un ban pour le glitch de la Master Ball

Selon les directives des joueurs de Niantic, ceux qui “exploitent intentionnellement un bug pour obtenir une récompense” pourraient voir leur compte suspendu.

La page indique également : “Si vous ne respectez pas nos règles de jeu, nous pouvons vous adresser un avertissement, dégrader votre expérience de jeu, suspendre votre compte ou le clôturer définitivement, parfois sans avertissement. En fonction de la situation, ces actions peuvent être appliquées à un, plusieurs ou tous les produits et services que nous offrons ; et vous pouvez ne plus être autorisé à créer un nouveau compte Niantic.“

L’article continue après la publicité

Recevoir une seconde Master Ball est contraire aux règles, et par conséquent, les membres de la communauté savent qu’ils ne doivent utiliser intentionnellement ce glitch à leur avantage.

Niantic ajoute également : “Ne trichez pas. Nos jeux sont conçus pour être joués à l’extérieur sur des appareils mobiles et créer des aventures dans le monde réel. Ne vous privez pas ou ne privez pas quelqu’un d’autre d’une expérience de jeu équitable en trichant.“

Pour le moment, Niantic ne s’est pas encore exprimé sur une potentielle sanction à l’encontre des joueurs ayant profité du glitch de la Master Ball.