Ce live ASMR de Ronflex séduit les dresseurs Pokémon

Alors que la sortie de Pokémon Sleep se profile à l’horizon, The Pokemon Company a lancé un live ASMR mettant en scène Ronflex qui a rencontré un franc succès.

Ce n’est plus qu’une question de jours avant que la très attendue application mobile Pokémon Sleep débarque sur Google Play et l’Apple Store. Alors qu’une bêta ouverte a eu lieu dans certains pays, permettant à d’heureux élus de découvrir en avance ce que cette application de sommeil a à offrir, The Pokemon Company a préparé de multiples réjouissances pour galvaniser l’enthousiasme des dresseurs du monde entier.

En plus de la sortie du Pokémon Go Plus+, un appareil de suivi du sommeil, et de l’événement “Un petit roupillon” dans Pokémon Go, il y a maintenant un live ASMR où les internautes peuvent regarder Ronflex dormir. Alors que le live n’a été lancé que depuis quelques heures, de très nombreux internautes ont d’ores et déjà répondu présent.

Selon un tweet de The Pokemon Company, plus il y aura de commentaires souhaitant “bonne nuit” à Ronflex sur le live, plus la Puissance de Sommeil de Ronflex augmentera. En soi, plus le compteur est rempli, plus il y a de Pokémon qui viennent dormir aux côtés de Ronflex.

Jusqu’à présent, Pikachu, Rondoudou, Évoli, Salamèche, Bulbizarre, Pichu et Ramoloss l’ont rejoint. Il semble probable que les Pokémon apparaissant dans ce live seront également d’actualité dans la nouvelle application Pokémon Sleep.

Le live mettant en lumière Ronflex endormi est prévu pour durer jusqu’au 20 juillet 2023. Ce n’est bien sûr pas la première fois que The Pokemon Company organise un long live pour promouvoir un nouveau jeu.

Pour la sortie de Pokémon Épée et Bouclier, un livestream de 24 heures depuis la Forêt de Lumirinth avait offert aux internautes un premier aperçu de Ponyta de Galar et de plusieurs Pokémon de retour dans le jeu.