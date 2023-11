La carte Pokémon de Mew shiny fait sensation auprès des dresseurs

Un prochain ensemble de cartes Pokémon met le paquet sur les Pokémon shiny, et les fans sont particulièrement enthousiastes pour une carte en particulier car elle met en vedette un adorable Pokémon mythique des 151 originaux.

Il y a toujours un nouvel ensemble de cartes Pokémon en préparation, donc bien que l’enthousiasme fluctue, c’est un changement agréable lorsque les fans sont emballés par une expansion à venir ou une carte particulière.

Après la révélation récente de l’ensemble à venir Pokémon : Écarlate et Violet – Trésor Chromatique Ex, de nombreux fans de Pokémon réclament plus d’informations sur l’expansion car, comme le nom l’indique, la quatrième expansion d’Écarlate et Violet se concentre sur les Pokémon chromatiques (shiny).

Les détails sont encore peu nombreux, mais les fuites de produits donnent aux fans un aperçu précoce de certaines nouvelles cartes, et un fil de discussion sur Reddit montre que l’excitation monte autour d’une carte en particulier. Avec un Pokémon favori des fans, un excellent chromatique et un artiste fantastique aux commandes créatives, cette future carte Mew shiny sera sûrement en haut de la liste des tirages de nombreux fans lorsque l’ensemble sera lancé en Occident.

Une rare carte Mew shiny bleue rend les fans de Pokémon excités

Bien que cela n’ait pas encore été confirmé, une publication Reddit montre une possible illustration secrète de la carte Mew Ex, et les fans sont emballés à la fois par le Mew bleu et l’incroyable œuvre d’art (semblant provenir de l’artiste USGMEN).

Alors que le JCC Pokémon a l’habitude des cartes Mew populaires, il est très rare d’avoir une version chromatique d’un Pokémon sur une carte, donc les fans se préparent déjà à sortir leur portefeuille dans l’espoir d’obtenir ce Mew teinté de bleu.