Cette carte Pokémon Pocket de l’événement Butin Florizarre est indispensable

L’événement Butin Florizarre du JCC Pokémon Pocket est désormais disponible, et si de nombreux joueurs cherchent à obtenir le nouveau Florizarre, c’est une autre carte promo qui devrait attirer votre attention.

Le dernier événement Florizarre permet aux joueurs d’ajouter cinq nouvelles cartes promo à leurs collections. Et si la star de l’event est incontestablement l’iconique évolution du starter Plante de la première génération, un autre Pokémon lui vole la vedette aux yeux des joueurs compétitifs.

Cette carte, c’est Rondoudou. Dans cette version promo, la petite boule rose est un Pokémon de base dont l’attaque Berceuse permet pour une énergie incolore d’endormir le Pokémon actif adverse.

Bien que cette petite créature puisse sembler inoffensive, deux points clés vont en sa faveur. Contrairement à Beldeneige et Grodoudou ex, Rondoudou est un Pokémon de base et son attaque ne coûte qu’une énergie, en faisant un excellent outil de temporisation.

The Pokémon Company

La carte promo Rondoudou de Butin Florizarre est un must have dans le JCC Pokémon Pocket

Cette nouvelle carte promo surpasse l’actuelle carte de Rondoudou, qui oblige les joueurs à utiliser deux énergies pour infliger 30 dégâts sans appliquer sommeil. Comme vous pouvez l’imaginer, cela fait de la nouvelle carte promo Rondoudou le meilleur choix pour les decks basés sur le sommeil.

Avoir une carte capable d’endormir instantanément le Pokémon Actif de votre adversaire sans nécessiter une grande préparation est incroyablement puissant. Ajoutez à cela le fait que des cartes méta comme Mewtwo ex, Artikodin ex et Sulfura ex ne peuvent pas évoluer pour se débarrasser de l’état de sommeil, et vous obtenez une carte de contre très efficace.

En essence, Rondoudou permet de ralentir le jeu adverse. Pour couronner le tout, c’est une carte de base incolore, ce qui signifie qu’elle peut être intégrée dans n’importe quel deck.

Il est encore difficile de prédire si la carte promo Rondoudou de Butin Florizarre trouvera sa place dans les meilleurs decks méta en dehors du deck Grodoudou Ex. Néanmoins, la petite boule rose mérite au moins d’être considérée dans les listes avides de puissants stallers incolores comme Kangourex.

Vous ne savez pas quel booster ouvrir pour terminer votre deck ou pour compléter votre collection Puissance Génétique ? Découvrez notre guide pour savoir quel booster choisir.