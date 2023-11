La capture d’un Shiny régional de Pokémon Go qui défie les probabilités

The Pokémon Company

Alors qu’il est déjà assez difficile de trouver certains Pokémon régionaux, un dresseur chanceux a décroché le gros lot en trouvant une version shiny d’une créature corallienne particulièrement rare.

L’objectif principal de Pokémon Go est de sortir et d’explorer le monde, mais certains Pokémon ne sont disponibles que dans des pays spécifiques et tout le monde n’a pas les moyens de prendre un vol pour remplir son Pokédex.

Alors que des événements comme les raids Méga-Kangourex aident à apporter ces Pokémon régionaux aux joueurs, certains restent insaisissables même pour les fans les plus chevronnés de Pokémon Go. C’est pourquoi il est encore plus surprenant de voir une version shiny de ces monstres de poche particulièrement rares.

Un joueur de Pokémon Go capture un Corayon shiny “magnifique”

Un joueur de Pokémon Go et utilisateur Reddit twigs-for-arms a posté un fil de discussion sur Reddit, demandant “à quel point c’est rare ?” à côté d’une image d’un Corayon shiny, un Pokémon de Johto qui est actuellement exclusif aux régions tropicales près de l’équateur.

L’utilisateur PokeGolem a commenté sous le post en disant “Tous les Pokémon régionaux shiny sont assez rares. Félicitations, quelle belle trouvaille !”

Heureusement, Corayon n’est pas toujours aussi difficile à trouver, et les joueurs de Pokémon Épée et Bouclier peuvent obtenir la version décolorée par le corail connue sous le nom de Corayon de Galar sans avoir à voler vers les tropiques.

