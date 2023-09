Pokémon Go affiche un “bug” dans une publicité : les joueurs hallucinent

La communauté Pokémon Go est restée bouche bée en découvrant que Niantic avait utilisé un vieux screenshot buggé pour faire la promotion du jeu.

Il n’est pas rare que Niantic incorpore des captures d’écran de Pokémon Go dans ses différents supports publicitaires. Après tout, il n’est pas de moyen plus honnête et transparent de promouvoir son jeu que de montrer de véritables images de gameplay, pas vrai ?

Le souci, c’est qu’il vaut mieux prendre le temps de bien choisir son screenshot, au risque de montrer aux cibles de la campagne publicitaire ce que le jeu à a offrir de pire.

C’est exactement ce qui est arrivé à Niantic le 26 septembre, lorsque des joueurs de Pokémon Go ont reconnu une vieille capture d’écran buggée dans la dernière publication promotionnelle du studio.

Niantic choisit la pire capture d’écran pour faire la pub de Pokémon Go

Le 26 septembre, Niantic a publié sur ses réseaux sociaux une image promotionnelle montrant un dresseur jouer à Pokémon Go sur un quai, près de l’eau.

Pour accompagner l’image, le texte “Vous ne trouvez pas que quelques chose n’est pas à sa place ?” est supposé intriguer les internautes, afin que ceux-ci remarquent la queue d’un Pikachu dépassant de derrière un lampadaire.

Malheureusement pour Niantic, un joueur a bien remarqué que quelque chose clochait dans cette pub… et cela n’a rien à voir avec un Pikachu camouflé.

Quelques heures seulement après la publication de la publicité, l’utilisateur Reddit Duskyxlops a remarqué que le smartphone du dresseur dans l’image promotionnelle affichait un bord de mer bien familier.

Pour cause, Duskyxlops a immédiatement reconnu sa propre capture d’écran, publiée sur le subreddit de The Silph Road en 2021.

“Pokémon Go a littéralement pris ma capture d’écran de ce subreddit, publiée il y a deux ans, et l’a utilisée dans une publication officielle.”

Les réactions à ce post Reddit ont été diverses et variées. Certains ont été surpris que l’auteur soit capable de reconnaitre si rapidement un screenshot d’apparence anodin. D’autres n’ont pas manqué l’occasion de tacler Niantic, trouvant inadmissible que le studio ne soit pas capable de générer ses propres screenshots.

D’autres ont creusé un peu le sujet, et son allés déterrer la fameuse publication de Duskyxlops pour y trouver une particularité amusante.

“Vous vous souvenez quand en allant à la plage, on trouvait des Goélise, des Stari, des Magicarpe, des starters Eau, des fossiles, des Wailmer et d’autres types d’eau ? On dirait que les apparitions saisonnières ont cassé tout ça.”

En effet, le post Reddit dont est issu le screenshot a été publié dans la section Bug du subreddit The Silph Road, et rapporte un problème d’apparition incorrecte de Pokémon. En s’intéressant d’un peu plus prêt à l’image, on constate en effet que le dresseur ne rencontre pas le moindre Pokémon aquatique alors qu’il est en bord de mer. En 2021, l’auteur laissait entendre que la nouvelle saison avait “cassé” les apparitions spécifiques à un biome.

L’ironie de Niantic utilisant un screenshot démontrant un problème de jeu comme matériel promotionnel a laissé la communauté à la fois amusée et perplexe. Un utilisateur a commenté : “On ne peut pas faire plus ironique que Niantic utilisant un screenshot du jeu en panne comme promo.”

