Des boîtes Pokémon Go à prix exorbitant destinées aux joueurs fortunés

Les fans de Pokémon Go se moquent des boîtes “Expert” et “Vétéran” car elles font payer pour des objets qui peuvent facilement être obtenus gratuitement.

Quiconque joue régulièrement à Pokémon Go sera rapidement submergé de Poké Balls et de Baies. Ces objets sont donnés comme récompenses pour presque toutes les tâches, et si vous vivez près ou passez toujours à côté d’un PokéStop, vous ne devriez jamais en manquer.

Selon un post sur le Reddit de Pokémon Go, il existe des options pour les personnes qui ont désespérément besoin de Poké Balls ou de Baies. Les boîtes “Expert” et “Vétéran” sont critiquées pour faire payer des objets que les gens suppriment régulièrement parce qu’ils en ont trop.

“Un expert en gaspillage de l’argent d’autrui. Un enfant de 4 ans jouant avec le téléphone de ses parents”, a écrit un utilisateur, tandis qu’un autre a dit, “Je dois souvent jeter des Poké Balls et des Baies car j’en reçois trop.”

“Si vous êtes un ‘expert’ ou un ‘vétéran’, vous obtenez ces fournitures gratuitement avec le jeu régulier,” a commenté un utilisateur, tandis qu’un autre se lamentait, “Après une pause de 5 ans, je suis assez stupéfait de voir combien de choses ne se sont pas améliorées ou changées. C’est sérieusement incroyable de la pire manière possible.”

Un utilisateur a résumé les choses. “Celles-ci sont uniquement pour les Experts Dindons et les Vétérans Dindons.”

Certains joueurs ont mentionné que les fans de Pokémon Go en zone rurale pourraient utiliser ces boîtes, mais ils pourraient également obtenir à peu près la même chose en envoyant et recevant des cadeaux avec d’autres joueurs en ligne sans dépenser un centime.

Beaucoup de choses ont été dites sur les choix de monétisation de Pokémon Go, avec des fans exprimant que le jeu fait payer trop cher pour trop peu. Quelques boîtes mal nommées qui font payer pour des objets facilement accessibles ne sont que les dernières d’une longue série d’articles qui ont attiré le mépris des fans, et ils ne seront probablement pas les derniers.

