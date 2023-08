Le billet du Pokémon Go Fest 2023 est-il rentable ? Prix, contenu…

Le Pokémon Go Fest 2023 est encore plus fou avec un billet ! Mais vaut-il vraiment le coup d’être acheté ?

Le billet pour le Pokémon Go Fest 2023 : Monde Entier est maintenant en vente, offrant l’opportunité d’ajouter encore quelques fonctionnalités à l’événement le plus attendu de l’année sur l’application mobile de Niantic.

Comme beaucoup de dresseurs, vous vous demandez peut-être s’il vaut la peine d’être acheté et si vous en aurez pour votre argent en faisant chauffer la carte bancaire.

Afin de vous aider à déterminer si le billet de la Pokémon Go Fest 2023 est un bon achat, voici tout ce que vous devez savoir, du prix du billet aux fonctionnalités qu’il débloque.

Niantic

Combien coûte un billet pour le Pokémon Go Fest 2023 ?

Un billet pour l’événement Pokémon Go Fest 2023 : Monde Entier coûte 14,99€ et peut être acheté directement dans l’application Pokémon Go, via la boutique du jeu.

C’est le même prix que le billet de l’événement Pokémon Go Fest 2022, mais les joueurs de longue date se souviendront probablement que le billet de l’événement 2021 ne coûtait que 4,99€.

Étant donné que l’événement prend place sur deux jours (le samedi 26 août et le dimanche 27 août), de 10h à 18h, l’on peut considérer que le billet vous offre 16h de contenu pour quelques euros de plus que le prix moyen d’un billet de cinéma. Si vous appréciez les fonctionnalités cachées derrière ce billet, l’investissement ne semble donc pas déraisonnable.

Quels avantages débloque le billet pour le Pokémon Go Fest 2023 ?

Le principal attrait du billet Pokémon Go Fest 2023 Monde Entier est l’obtention d’une Étude Spéciale exclusive à l’événement qui mènera à une rencontre avec la créature Fabuleuse Diancie. De plus, Méga-Diancie fera également ses débuts lors de cet événement pour les détenteurs de billets.

Niantic

L’un des points les plus excitants de l’événement Go Fest 2023 : Monde Entier est l’arrivée du très attendu Méga-Rayquaza. Tous les Dresseurs peuvent affronter cette créature redoutable, mais les détenteurs de billets bénéficieront d’une Étude Spéciale qui leur permettra de récupérer des météorites, qui sont indispensables pour Méga-évoluer Rayquaza.

Des Défis globaux seront également proposés chaque heure de l’event pour les détenteurs de billets. En réussissant ces défis, les joueurs avec un billet auront accès à des Ultra bonus, incluant des nouveaux Boss de Raids, une Étude ponctuelle ou encore des gains de PX et de Poussière d’étoile quadruplés.

Il a également été révélé que si les Dresseurs parviennent à compléter 20 Défis Mondiaux, ils auront accès à un événement spécial du 10 au 15 septembre 2023. Pendant cet événement, quatre Pokémon feront leurs débuts dans Go : un de type Insecte, un de type Électrique, un de type Vol et un de type Glace.

Les chasseurs de shiny seront ravis d’apprendre qu’il y aura une chance accrue de rencontrer des Pokémon shiny pour les détenteurs de billets lors de l’événement Go Fest 2023. En utilisant de l’Encens, vous pourrez aussi rencontrer des Pokémon bien particuliers, dont Zarbi M et sa toute nouvelle forme shiny.

D’autres bonus disponibles exclusivement pour les détenteurs de billets incluent jusqu’à six Échanges Spéciaux chaque jour, des éclosions spéciales d’Œufs 7 km, des Défis de Collection thématiques Habitat à compléter, et jusqu’à neuf Passes de Raid gratuits lorsque vous faites tourner les PhotoDisques dans les Arènes.

Le billet du Pokémon Go Fest 2023 est-il rentable ?

Si vous prévoyez de jouer à Pokémon Go pendant les deux jours de l’événement et que vous avez assez de temps pour profiter pleinement de toutes les fonctionnalités exclusives proposées, alors le billet du Pokémon Go Fest 2023 vous en donnera probablement pour votre argent.

En passant à la caisse, vous aurez notamment accès à un nouveau Pokémon Mythique et une augmentation du taux de rencontre shiny. Les neuf Passes de Raid gratuits seront également très utiles pour quiconque aime participer aux combats de Raid.

Le coût reste néanmoins assez élevé pour un événement virtuel, d’autant plus que l’event offre déjà de nombreuses activités sans avoir à débourser le moindre centime.

Si vous êtes un joueur occasionnel, ou que vous ne comptez jouer que quelques heures durant le week-end, les 14,99€ demandés semblent assez peu justifiables.

Nous espérons que nous vous avons aidé à prendre une décision ! En attendant le début de l’événement, nous vous recommandons nos guides de préparation pour la Pokémon Go Fest. Nous en avons concocté un pour le jour 1, et un pour le jour 2.

